Thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty Minh Khương

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 369/QD-QLD ngày 21/7 về việc thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 8 mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Minh Khương.

Quyết định thu hồi căn cứ Công văn số 6657/SYT-TTra đề ngày 16/6/2025 của Sở Y tế TP HCM và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 241/QĐ-XPHC ngày 30/5/2025 của Thanh tra Sở Y tế TP HCM;

Quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

8 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Minh Khương, (địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1 (cũ), TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất là Image International Manufacturing, LLC (địa chỉ: 7130 Seacrest Boulevard, Lantana, FL, 33462, USA).

Cụ thể: Nhãn hàng Image Skincare, tên mỹ phẩm: Iluma™ Intense Exfoliating Cleanser - chai 113gr, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 145236/21/CBMP –QLD, ngày cấp 22/3/2021;

Nhãn hàng Image Skincare, tên mỹ phẩm: Ageless Total Facial Cleanser - chai 177ml, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 189714/22/CBMP -QLD, ngày cấp 25/11/2022;

Nhãn hàng Image Skincare, tên mỹ phẩm: I-Peel Lightening Lift® Peel Forte - chai 118ml, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 145238/21/CBMP –QLD, ngày cấp 22/3/2021;

Nhãn hàng Image, tên mỹ phẩm: Image Skincare The Max Serum - chai 30ml, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 274683/25/CBMP–QLD, ngày cấp 5/5/2025;

Nhãn hàng Image, tên mỹ phẩm Image Skincare The Max Creme - hộp 48gr, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 274670/25/CBMP–QLD, ngày cấp 5/5/2025;

Nhãn hàng Image Skincare, tên mỹ phẩm: Vital C Hydrating HandAnd Body Lotion - chai 170gr, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 189728/22/CBMP –QLD, ngày cấp 26/11/2022;

Nhãn hàng Image, tên mỹ phẩm Image Md Youth Serum - chai 30ml, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 267785/25/CBMP -QLD, ngày cấp 27/2/2025;

Nhãn hàng Image Skincare, tên mỹ phẩm: Clear Cell Salicylic Gel Cleanser - chai 177ml, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 189720/22/CBMP–QLD, ngày cấp 25/11/2022.

 Danh sách 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi, do nhãn chính sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khương và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hình ảnh quảng cáo trên https://minhkhuonggroup.vn. (Ảnh chụp màn hình ngày 22/7)

Trước đó, ngày 21/7, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 2046/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 8 mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Minh Khương. 8 sản phẩm trên đều do Image International Manufacturing, LLC sản xuất. Lý do thu hồi do nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 2048/QLD-MP ngày 21/7/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại Minh Khương. Cụ thể, tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm của Công ty Minh Khương trong 6 tháng, kể từ ngày 21/7/2025. Tất cả các hồ sơ công bố sản phẩm của công ty này trước đó cũng không còn giá trị pháp lý.