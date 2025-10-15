Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi Giấy phép hoạt động của Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá

Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá bị thu hồi giấy phép do không đảm bảo điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị y tế.

Bình Nguyên

Ngày 14/10, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2132/QĐ- SYT về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá (địa chỉ: Ba Thá, thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội, nay là xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội).

Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 4014/HNO-GPHĐ, cấp ngày 02/4/2025, do ông Nguyễn Trần Phú là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám.


Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động phòng khám của Sở Y tế Hà Nội/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đảm bảo duy trì các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị y tế để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo nội dung Giấy phép hoạt động đã được cấp phép, quy định tại: Điểm i, khoản 1, Điều 56 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023.

Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá không được thực hiện hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày quyết định có hiệu lực (ngày 14/10/2025).

Ảnh minh họa/Internet

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế thường xuyên nghiên cứu, rà soát quy trình cấp phép hành nghề, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp phép, đồng thời bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền những nội dung bất cập. Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại của các cơ sở.

Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở có hình thức kinh doanh tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ, rủi ro như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt, phòng xét nghiệm..., các cơ sở hành nghề có yếu tố nước ngoài.

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đề xuất các hình thức xử lý, xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để tạo tính răn đe, ngăn chặn nguy cơ tái phạm đối với các hành vi vi phạm gây hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nếu trong quá trình kiểm tra, hoặc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, thì phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, khởi tố theo quy định.

