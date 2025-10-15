Thu hồi Giấy phép hoạt động của Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá

Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá bị thu hồi giấy phép do không đảm bảo điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị y tế.

Ngày 14/10, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2132/QĐ- SYT về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá (địa chỉ: Ba Thá, thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội, nay là xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội).

Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 4014/HNO-GPHĐ, cấp ngày 02/4/2025, do ông Nguyễn Trần Phú là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám.

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động phòng khám của Sở Y tế Hà Nội/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đảm bảo duy trì các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị y tế để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo nội dung Giấy phép hoạt động đã được cấp phép, quy định tại: Điểm i, khoản 1, Điều 56 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023.

Phòng khám chuyên khoa Nội thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 103 Ba Thá không được thực hiện hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày quyết định có hiệu lực (ngày 14/10/2025).

