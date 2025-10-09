Hà Nội

Sống Khỏe

Trividia Health thu hồi máy đo đường huyết TRUE METRIX®tại Mỹ do lỗi màn hình

Trividia Health thông báo thu hồi tự nguyện 601 máy đo đường huyết TRUE METRIX® do lỗi màn hình LCD, có thể gây hiểu nhầm kết quả xét nghiệm.

Bình Nguyên

Ngày 7/10/2025 – Công ty Trividia Health, Inc., vừa phát đi thông báo tiến hành thu hồi tự nguyện một số lượng giới hạn máy đo đường huyết tự theo dõi TRUE METRIX® được đồng thương hiệu dưới nhãn hiệu Good Neighbor Pharmacy® và phân phối tại Hoa Kỳ.

Công ty đã xác định rằng 601 Máy đo TRUE METRIX®, số lô KD0746, được sản xuất từ ​​ngày 4/9/2025 và phân phối từ ngày 8/9/2025 đến ngày 16/9/2025, có khả năng có màn hình LCD bị lỗi, ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm.

Màn hình LCD của các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể hiển thị một phần hoặc thiếu các đoạn số hoặc ký tự, hoặc hiển thị hiện tượng mờ (mờ dần) các đoạn số hoặc ký tự. Do đó, người dùng có thể hiểu sai kết quả xét nghiệm hoặc gặp phải tình trạng chậm trễ trong việc nhận kết quả xét nghiệm. Đối với người dùng bị hạ đường huyết, điều này có thể dẫn đến việc chậm trễ trong việc đưa ra quyết định điều trị hoặc liệu pháp.

Trividia Health chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương tích của bệnh nhân liên quan đến đợt thu hồi tự nguyện này.

1-4868.png
Ảnh minh hoạ/Nguồn sohuutritue.net.vn

Người tiêu dùng cho rằng sản phẩm của họ bị ảnh hưởng có thể xác nhận theo một trong những cách sau:

  • Gọi đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Trividia Health miễn phí theo số 1-888-835-2723 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8h sáng - 8h tối theo giờ EST (trừ ngày lễ), đại diện của công ty sẽ hỗ trợ kiểm tra xem sản phẩm có bị ảnh hưởng hay không bằng cách tra cứu số sê-ri của máy đo.
  • "Hãy liên hệ với chúng tôi qua email tại trividia0925CC@trividiahealth.com để chúng tôi có thể kết nối với bạn và hướng dẫn bạn cách kiểm tra số sê-ri của đồng hồ đo nằm ở mặt sau của đồng hồ TRUE METRIX® để xác định xem đó có phải là một trong những đồng hồ đo bị ảnh hưởng trong lô KD0746 hay không.
  • Bằng cách kiểm tra số lô (KD0746) được in ở mặt bên của hộp Sản phẩm
  • Truy cập www.trividiahealth.com/productnotice để tìm kiếm nhanh bằng cách sử dụng số sê-ri của đồng hồ đo.

Nếu bạn có sản phẩm bị ảnh hưởng, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Trividia Health sẽ hỗ trợ thông tin về việc trả lại và thay thế", thông báo nêu rõ.

Người tiêu dùng có thể tiếp tục sử dụng Hệ thống tự theo dõi đường huyết TRUE METRIX® dưới nhãn hiệu Good Neighbor Pharmacy® cho các lô hàng không nằm trong đợt thu hồi tự nguyện này.

Công ty đang gửi thông báo tới khách hàng, bao gồm các hiệu thuốc, công ty đặt hàng qua thư và nhà phân phối nơi bán máy đo TRUE METRIX® tại Hoa Kỳ.

Việc thu hồi tự nguyện này được thực hiện phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Trividia Health, Inc., là công ty chăm sóc sức khỏe và thể chất toàn cầu, có trụ sở tại Fort Lauderdale, Florida và là nhà phát triển, sản xuất, tiếp thị các sản phẩm dành cho người mắc bệnh tiểu đường. Với các thương hiệu nổi bật như TRUE® và Good Neighbor Pharmacy®...

fda.gov
