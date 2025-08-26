Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của TPP-France

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1625/QĐ - SYT ngày 25/8/2025 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế cấp cho Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France tại địa chỉ sản xuất: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai (cũ), TP Hà Nội. Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 112/CNĐĐKSXMP, ngày cấp 29/6/2020.

Danh sách 4 sản phẩm của Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France không còn hiệu lực số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi, do Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France có văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Theo đó, các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France không còn hiệu lực kể từ ngày công ty có văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gửi Sở Y tế (ngày 21/07/2025).

Ảnh minh họa/Internet

Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan.