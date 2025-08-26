Hà Nội

Sống Khỏe

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của TPP-France

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP- France.

Bình Nguyên

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1625/QĐ - SYT ngày 25/8/2025 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế cấp cho Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France tại địa chỉ sản xuất: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai (cũ), TP Hà Nội. Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 112/CNĐĐKSXMP, ngày cấp 29/6/2020.

1-851.jpg
Danh sách 4 sản phẩm của Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France không còn hiệu lực số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi, do Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France có văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Theo đó, các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France không còn hiệu lực kể từ ngày công ty có văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gửi Sở Y tế (ngày 21/07/2025).

Ảnh minh họa/Internet

Công ty cổ phần liên danh dược phẩm TPP-France chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan.

#thu hồi giấy chứng nhận mỹ phẩm #công ty liên danh dược phẩm TPP-France #giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm #Sở Y tế Hà Nội #đề nghị thu hồi giấy phép mỹ phẩm #Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Sống Khỏe

Đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulce

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulce do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản số 2399/QLD-MP ngày 19/8 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Gel nhiệt miệng Fobe Mouth Ulcer – hộp 1 tuýp 10g.

Sản phẩm trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 15527/23/CBMP-HN, số lô 071124, NSX 071124, HSD 071127. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Fobelife (địa chỉ: 137/1A Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi lô dược liệu Kim ngân hoa không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thu hồi trên toàn quốc lô dược liệu Kim ngân hoa do Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp cung cấp không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm mức độ 1.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-YDCT ngày 11/8/2025 về việc thu hồi dược liệu Kim ngân hoa không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Căn cứ Công văn số 880/VKNT-KHTH ngày 30/7/2025 và Phiếu phân tích số 0620A/VKN-YC2025 ngày 25/7/2025 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM về việc lấy mẫu dược liệu Kim ngân hoa không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tránh thai Naceptiv, Night Happy

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc tránh thai Naceptiv, Night Happy.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định 400/QĐ-QLD ngày 14/8/2025 về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 2 thuốc:

Naceptiv (Hoạt chất, hàm lượng: Ethinylestradiol 0,03mg; Levonorgestrel 0,125mg; Sắt (II) Fumarate 75mg), viên nén bao phim. Số đăng ký: 893110923624 (SĐK cũ: VD-17823-12).

Xem chi tiết

Các loại ung thư dễ di căn não

Các loại ung thư dễ di căn não

Ung thư di căn não có thể tạo ra một hoặc nhiều khối u trong não. Khi chúng phát triển sẽ làm tăng áp lực tới các nhu mô não xung quanh.
