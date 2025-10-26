Thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu ở Gia Lai nghi dùng sản xuất cà phê giả

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi dùng để làm cà phê giả.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 2 cơ sở của chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai trên đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú).

Tại 2 cơ sở, Công an thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm bột đậu nành, nước đường, bơ, cà phê bột… Thời điểm thu giữ, đã có khoảng 500 kg đã được trộn thành phẩm để đóng gói cà phê bột mang nhãn hiệu cà phê T.K.

Chi nhánh cơ sở cà phê T.K nằm trên đường Trường Sa (xã Gào). Ảnh: V.N

Qua xác minh bước đầu, Công an xác định chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai do ông V.M.T. làm Giám đốc. Cơ quan Công an nghi vấn ông T. thu mua cà phê nguyên liệu là hạt cà phê lép, chất lượng kém rồi xay xát thành cà phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường. Kiểm tra bước đầu, các sản phẩm này chỉ có tỷ lệ khoảng 65% tỷ lệ cà phê.

Hiện, Công an đang tiến hành thu hồi sản phẩm của nhãn hàng cà phê T.K đã bán ra thị trường và gửi mẫu giám định số lượng cà phê bột thu giữ làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.