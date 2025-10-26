Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu ở Gia Lai nghi dùng sản xuất cà phê giả

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi dùng để làm cà phê giả.

Hà Ngọc Chính

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 2 cơ sở của chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai trên đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú).

Tại 2 cơ sở, Công an thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm bột đậu nành, nước đường, bơ, cà phê bột… Thời điểm thu giữ, đã có khoảng 500 kg đã được trộn thành phẩm để đóng gói cà phê bột mang nhãn hiệu cà phê T.K.

co-so.jpg
Chi nhánh cơ sở cà phê T.K nằm trên đường Trường Sa (xã Gào). Ảnh: V.N

Qua xác minh bước đầu, Công an xác định chi nhánh Cà phê T.K thuộc Công ty TNHH một thành viên N.P Gia Lai do ông V.M.T. làm Giám đốc. Cơ quan Công an nghi vấn ông T. thu mua cà phê nguyên liệu là hạt cà phê lép, chất lượng kém rồi xay xát thành cà phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường. Kiểm tra bước đầu, các sản phẩm này chỉ có tỷ lệ khoảng 65% tỷ lệ cà phê.

Hiện, Công an đang tiến hành thu hồi sản phẩm của nhãn hàng cà phê T.K đã bán ra thị trường và gửi mẫu giám định số lượng cà phê bột thu giữ làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

tin sản xuất
#Công an tỉnh Gia Lai #nhãn hiệu cà phê T.K. #thu hồi sản phẩm #gửi mẫu giám định #5 tấn nguyên liệu #kiểm tra 2 cơ sở

Bài liên quan

Triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn cà phê bột giả

Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện, xử lý 2 vụ sản xuất, buôn bán cà phê bột giả.

Theo đó, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện tại 1 tiệm tạp hóa trên địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột đang bán hơn 100kg cà phê bột gồm các nhãn hiệu: Cà phê bột Phát Hải chồn coffee và Coffee Phát Hải do Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải, ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sản xuất.

Triet pha duong day san xuat hang tram tan ca phe bot gia
Các công nhân đang sản xuất cà phê bột giả. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới