Thu giữ gần 11.000 hũ yến sào giả chuẩn bị tung ra thị trường

Quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng cao cấp, nhưng gần 11.000 hũ yến sào thành phẩm bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện không bảo đảm thành phần, hàm lượng như công bố.

Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Công an khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên tập trung xác minh, làm rõ.

Kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu thực tế không bảo đảm như nội dung đã công bố trên nhãn hàng hóa.

Gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, tuy nhiên thành phần, hàm lượng nguyên liệu thực tế không bảo đảm như nội dung công bố.
Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng cho biết thời gian qua đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong một tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 29 vụ với 29 đối tượng vi phạm; xử phạt hành chính 28 vụ, tổng số tiền gần 190 triệu đồng; đồng thời khởi tố 1 vụ án hình sự liên quan hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Xã hội

Công an Phú Thọ bắt 2 đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua hình thức ship COD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua hình thức ship COD (giao hàng thu tiền hộ).

Ngày 19/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến (tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Công an xác định lợi dụng không gian mạng, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Đạt đã tạo lập các trang Facebook với tên gọi: “Pod Xlim Pro”, “Pod chính hãng”, “Pod Xlim giá rẻ”, “Pod Hà Nội giá rẻ”… và chạy quảng cáo bán “thuốc lá điện tử” với giá 299.000 đồng/hộp.

