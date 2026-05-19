Công an Phú Thọ bắt 2 đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua hình thức ship COD

Ngày 19/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến (tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Công an xác định lợi dụng không gian mạng, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Đạt đã tạo lập các trang Facebook với tên gọi: “Pod Xlim Pro”, “Pod chính hãng”, “Pod Xlim giá rẻ”, “Pod Hà Nội giá rẻ”… và chạy quảng cáo bán “thuốc lá điện tử” với giá 299.000 đồng/hộp.

Hai đối tượng Đạt và Tùng (từ trái qua phải).

Khi có người đặt mua, các đối tượng tự đóng gói chân đế điện thoại (có giá trị khoảng 7.000 đồng), vỏ hộp thuốc lá điện tử (giá 3.000 đồng/vỏ), giấy ni lông và các loại máy khò, hàn để gửi qua dịch vụ Viettel Post dưới hình thức giao hàng thu tiền hộ (ship COD).

Hàng hoá các đối tượng đóng để gửi đi.

Để che giấu hành vi gian dối, các đối tượng lấy lý do thuốc lá điện tử là mặt hàng cấm nên trên phiếu vận đơn phải ghi là “chân đế điện thoại”, đồng thời yêu cầu khách hàng thanh toán đầy đủ mới được bóc hộp kiểm tra. Khi khách hàng trả tiền và phát hiện hàng giả, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thông qua thủ đoạn này, từ tháng 2/2026 đến nay, Nguyễn Văn Tùng đã lừa bán 5.108 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 1,56 tỷ đồng. Từ tháng 11/2025 đến nay, Nguyễn Văn Đạt đã lừa bán 3.923 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 1,18 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã tiếp nhận trình báo của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các bị hại của Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Đạt và những người từng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự qua các trang mạng nêu trên nhanh chóng trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Công an tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn, giải quyết.

