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Xã hội

Thời tiết ngày 6/9: Miền Bắc mát mẻ đặc trưng của mùa thu

Trước khi bước vào đợt mưa, miền Bắc đón kiểu thời tiết đặc trưng của mùa thu, nhiệt độ giảm, không khí mát mẻ.

Tuệ Minh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/9, Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/9, có mưa vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ giảm 2-3 độ.

Về diễn biến mưa dông ở Nam Bộ, chiều và tối qua (5/9), khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

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Các tỉnh miền Bắc có thời tiết mát dịu đặc trưng của mùa thu.

Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 05/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Phú Sơn (Tp.Huế) 88.2mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 127.4mm, TLBT-Núi Đất (Lâm Đồng) 96.6mm,…

Ngày 06/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/9

TP. Hà Nội: nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

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Sau thời gian mát dịu, miền Bắc sẽ đón các đợt mưa lớn.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 32-34 độ. Có mây, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

#Thời tiết miền Bắc #Mưa dông #Mùa thu #Dự báo khí tượng #Thời tiết miền Nam

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