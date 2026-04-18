Thời tiết ngày 18/4: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, cảnh báo lốc sét

Một số địa phương tiếp tục ghi nhận mưa lớn, như Nà Phặc (Thái Nguyên) 52,4mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 74,4mm, cho thấy diễn biến mưa dông còn phức tạp.

Dự báo trong ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Đáng chú ý, trong 3–6 giờ tới, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20–50mm, có nơi trên 70mm.

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Các địa phương, đặc biệt khu vực miền núi, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.