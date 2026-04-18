Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời tiết ngày 18/4: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, cảnh báo lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/4, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Một số địa phương tiếp tục ghi nhận mưa lớn, như Nà Phặc (Thái Nguyên) 52,4mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 74,4mm, cho thấy diễn biến mưa dông còn phức tạp.

Dự báo trong ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Đáng chú ý, trong 3–6 giờ tới, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20–50mm, có nơi trên 70mm.

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Các địa phương, đặc biệt khu vực miền núi, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-184-mua-dong-dien-rong-o-bac-bo-canh-bao-loc-set-va-nguy-co-lu-quet-sat-lo-20260418060204989.htm
#thời tiết #mưa dông #Bắc Bộ #lốc sét #lũ quét #sạt lở

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Bộ sắp đón mưa dông, cảnh báo thời tiết cực đoan

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần. Trong các ngày 15-16/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng diện rộng ở mức 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, nhiệt độ phổ biến dao động từ 31-34 độ C, không còn gay gắt như những ngày trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết ngày 16/4, miền Trung nắng nóng gay gắt, miền Bắc đón mưa dông

Hôm nay 16/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, riêng Thanh Hóa đến Huế nắng nóng gay gắt. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, trong khi Bắc Bộ có khả năng đón mưa dông trở lại.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 15 và ngày 16/4 có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Từ đêm 16 sang ngày 17/4, khu vực này chuyển mưa, có nơi mưa vừa, rải rác dông, cục bộ có điểm mưa to.

Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Hà Nội ngày nắng và đêm không mưa. Ảnh minh họa
Hà Nội ngày nắng và đêm không mưa. Ảnh minh họa

Thời tiết hôm nay 15.4:Hà Nội đang trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ban ngày, chỉ số AQI thường xuyên ở mức 160–170, thuộc ngưỡng rất xấu và gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe. Về đêm, mức độ ô nhiễm có giảm nhẹ xuống khoảng 130–140, song vẫn nằm trong vùng nguy hại. Người dân được khuyến cáo hạn chế vận động ngoài trời và nên đóng kín cửa để giảm tác động từ bụi bẩn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới