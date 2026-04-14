Bỏ qua rét Nàng Bân, miền Bắc bước vào nắng nóng gay gắt

Dù chưa hết tháng 2 âm lịch, nhiều khu vực tại miền Bắc đã phải đối mặt với nắng nóng gay gắt, khác thường so với mọi năm.

Nhiều người dân miền Bắc đang trải qua một mùa nắng nóng bất thường, khi cái nóng đến sớm hơn dự kiến cả tháng. Ngay cả trong những ngày cuối tháng 2 âm lịch, khi mà thông thường là thời điểm của tiết trời se lạnh hoặc mưa xuân, thì nhiệt độ cao kỷ lục đã bao trùm nhiều tỉnh thành.

Theo ghi nhận, vào ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ đã trải qua ngày nắng nóng diện rộng đầu tiên. Kể từ ngày 6/4 cho đến nay, tình trạng nắng nóng gay gắt lan rộng khắp Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày liên tục duy trì ở mức 36-39 độ C, thậm chí có nơi còn vượt ngưỡng 40 độ C.

Tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, ngoại trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, các địa phương khác cũng ghi nhận nhiệt độ nắng nóng phổ biến từ 35-36 độ C. Trong hai ngày 6 và 7/4, nhiệt độ này còn tăng lên 35-37 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Dữ liệu lịch sử từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ thường xuất hiện vào giữa và cuối tháng 4. Đối với khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, nắng nóng thường khởi phát muộn hơn, vào khoảng đầu tháng 5 đến đầu tháng 6. Như vậy, so với số liệu lịch sử, nắng nóng năm nay đã đến sớm hơn gần một tháng tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Dự báo đến ngày 15/4, nắng nóng tại Đông Bắc Bộ sẽ giảm dần. Tuy nhiên, Tây Bắc Bộ vẫn tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt. Dự kiến vào chiều tối và đêm ngày 16/4, một đợt không khí lạnh yếu sẽ di chuyển xuống miền Bắc, mang theo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, giúp nhiệt độ giảm xuống và trời chuyển mát mẻ hơn.

Về khả năng xuất hiện rét nàng Bân, các chuyên gia khí tượng nhận định, từ nay đến đầu tháng 5, miền Bắc vẫn có thể đón thêm các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, những đợt này được dự báo có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa rào và dông, thời tiết mát mẻ, khả năng cao không gây ra tình trạng chuyển lạnh hoặc rét sâu.