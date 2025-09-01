Hà Nội

Xã hội

Thời tiết 1/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa, Hà Nội ngày nắng gián đoạn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/9, Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, ban ngày trời nắng.

Bình Nguyên
Dự báo ngày 1/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cụ thể:

TP Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn/ Ảnh Bình NguyênKhu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn/ Ảnh Bình Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP HCM: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao 1,0–2,0m.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng cao 1,5–2,5m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

