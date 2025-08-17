Thói quen buổi sáng giúp hạ huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim

Cao huyết áp không chỉ cần được điều trị bằng thuốc mà còn cần được kiểm soát thông qua lối sống lành mạnh. Thói quen buổi sáng có thể giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Hạn chế tiêu thụ caffein

Nhiều người thường có thói quen uống một tách cà phê vào mỗi sáng. Việc uống cà phê vào buổi sáng có thể dẫn tới huyết áp cao, nhất là uống quá mức. Caffein là chất kích thích giúp tinh thần sảng khoái và tỉnh táo hơn.

Tuy nhiên khi dùng quá liều có thể khiến tuyến thượng thận tiết ra nhiều adrenaline – một hoạt chất tác động lên thần kinh giao cảm làm tim đập nhanh và khiến huyết áp tăng lên. Caffein cũng có mối quan hệ trực tiếp với nồng độ hormone cortisol gây căng thẳng, người bệnh chỉ nên dùng một tách cà phê không chứa caffein (đã loại bỏ 97% caffein) và tránh uống ngay vào lúc sáng sớm.

Không được bỏ bữa sáng

Người bệnh tăng huyết áp thường xuyên, việc bỏ bữa sáng sẽ làm nhịp sinh học cơ thể thay đổi. Việc ăn sáng đầy đủ và chọn lọc loại thực phẩm các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, quả phỉ) giàu Omega-3, salad trái cây, rau đều hỗ trợ ổn định huyết áp và hạn chế ăn nhiều đường.

Việc tiêu thụ đường trong bữa sáng không có lợi cho người bệnh tăng huyết áp đặc biệt với đường mía khi ăn quá nhiều sẽ tác động đến hormone aldosterone và nội mô peptide – cả hai đều giúp điều chỉnh huyết áp. Người bệnh nên ăn các loại đường tự nhiên có trong trái cây, hoa quả và rau củ để hạn chế tình trạng tăng huyết áp.

Tránh dùng điện thoại hoặc đọc tin ngay khi thức dậy

Việc lướt mạng xã hội hay đọc tin tức nóng ngay sau khi mở mắt có thể khiến não bộ bị kích thích quá mức, làm tăng mức độ lo âu và căng thẳng - tác nhân làm huyết áp tăng cao.

Thay vào đó, hãy bắt đầu ngày mới với một hoạt động thư giãn như đi bộ nhẹ, nghe nhạc dịu, tắm nước ấm... “Bất kỳ hoạt động nào giúp bạn cảm thấy bình tĩnh đều có thể kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm và giúp hạ huyết áp”, chuyên gia thể chất Brooke Matheson khuyến nghị.

Ảnh minh họa/Internet

Ăn thực phẩm giàu kali vào bữa sáng

Kali là khoáng chất giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng natri và hỗ trợ giãn mạch. Chế độ ăn giàu kali có thể làm giảm nguy cơ cao huyết áp một cách tự nhiên.

Chuyên gia dinh dưỡng tim mạch Michelle Routhenstein gợi ý nên kết hợp những thực phẩm như: chuối, bơ, khoai tây, sữa chua Hy Lạp, cam, kiwi và các loại trái cây khác vào bữa sáng. Một ly sinh tố trái cây hoặc bánh mì nướng phết bơ cũng là lựa chọn tốt để bổ sung kali.

Ra ngoài và tận hưởng ánh nắng buổi sáng

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi sáng không chỉ giúp nâng cao tinh thần mà còn hỗ trợ cơ thể sản sinh vitamin D, yếu tố quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và tăng độ linh hoạt của mạch máu.

Ngoài ra, ánh nắng sớm còn giúp điều chỉnh nhịp sinh học, từ đó góp phần giữ cho huyết áp ổn định hơn trong suốt cả ngày.

Theo dõi huyết áp đều đặn

Việc đo huyết áp tại nhà giúp bạn chủ động theo dõi chỉ số của mình và phát hiện sớm những bất thường.

“Không phải một chỉ số tức thời mà xu hướng huyết áp trong ngày mới là yếu tố quan trọng để đánh giá nguy cơ tim mạch”, bác sĩ tim Jeffrey Le nhận định. Hãy chọn một thời điểm cố định mỗi sáng để đo huyết áp, trước khi ăn sáng hoặc vận động.

Ảnh minh họa/Internet

Thực hành thở sâu

Kỹ thuật thở cơ hoành sâu có thể giúp làm dịu hệ thần kinh và giảm huyết áp nhanh chóng. Chỉ cần dành vài phút vào buổi sáng trong không gian yên tĩnh để hít vào chậm rãi qua mũi, giữ hơi trong vài giây rồi thở ra từ từ bằng miệng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các bài tập thở không chỉ giảm nhịp tim mà còn hỗ trợ điều hòa huyết áp hiệu quả, đặc biệt khi thực hiện đều đặn.

Uống một cốc nước

Sau một đêm, việc bù nước cho cơ thể có thể giúp hỗ trợ lượng máu và tuần hoàn khỏe mạnh. Uống đủ nước giúp các mạch máu của bạn hoạt động tối ưu và ngăn ngừa huyết áp tăng đột biến.