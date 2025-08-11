Nữ bệnh nhân nguy kịch sau 30 phút nội soi tiêu hóa

Ngày 11/8, Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một trường hợp biến chứng nguy hiểm sau nội soi tiêu hóa ở phòng khám tư.

Theo đó, “vừa xong thủ thuật nội soi chưa đầy 30 phút, bà L. ôm ngực, thở gấp, toàn thân rét run. Mọi người xung quanh vội vàng dìu bà vào ghế, trong khi bác sĩ hối hả tìm cách xử trí…”. Đó là khoảnh khắc căng thẳng tại một phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn mới đây.

Bà L, 71 tuổi, có tiền sử đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp, đến phòng khám để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ tại đây tư vấn bà thực hiện nội soi tiêu hóa. Thủ thuật diễn ra bình thường, nhưng chỉ nửa tiếng sau, bà xuất hiện đau tức ngực, khó thở nhẹ, rét run.

Dù đã được xử trí ban đầu, tình trạng không cải thiện. Người bệnh lập tức được chuyển cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quảng Yên. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu theo phác đồ, đồng thời làm xét nghiệm cận lâm sàng.

Kết quả cho thấy người bệnh có chỉ số bạch cầu tăng, thiếu máu, suy thận độ 1, kèm các bệnh nền đã biết trước đó. Người bệnh nhanh chóng tiến hành truyền máu, truyền dịch, kháng sinh. Hiện tại, sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Thăm khám cho bệnh nhân sau ca cấp cứu thành công - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, với người cao tuổi và mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, mọi thủ thuật xâm lấn – kể cả nội soi tiêu hóa – đều tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Ở những bệnh nhân này, mạch máu và chức năng miễn dịch suy giảm, khả năng hồi phục kém hơn, nguy cơ phản ứng bất thường cao hơn. Nếu không được đánh giá kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu, hậu quả có thể nghiêm trọng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo:

Người dân nên lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện thủ thuật, có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và phương tiện cấp cứu hiện đại.

Luôn thông báo đầy đủ tiền sử bệnh cho bác sĩ, đặc biệt là bệnh mạn tính, dị ứng thuốc hoặc các biến cố y khoa từng gặp.

Không nên thực hiện thủ thuật khi chưa hiểu rõ rủi ro có thể gặp phải.