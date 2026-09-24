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Kho tri thức

Phát hiện mới: Thân nhiệt của khủng long bạo chúa gần bằng con người

Hóa thạch 66 triệu năm đã bất ngờ hé lộ thân nhiệt thể của Tyrannosaurus rex (khủng long bạo chúa) là khoảng 36°C, gần như tương đương con người.

Tuệ Minh

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) thực hiện được công bố ngày 16/9 trên Science Advances.

Robert Eagle, nhà địa sinh học UCLA và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có thể thực sự đo nhiệt độ cơ thể của T. rex.

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Lần đầu tiên xác định được thân nhiệt của loài khủng long bạo chúa.

Để tìm ra nhiệt độ của một con vật đã tuyệt chủng từ 66 triệu năm trước, các nhà khoa học đã nghiên cứu những liên kết hóa học cực nhỏ được bảo tồn trong men răng.

Một số đồng vị hiếm của carbon và oxygen có thể liên kết với nhau bên trong men răng. Tần suất hình thành những liên kết này phụ thuộc một phần vào nhiệt độ. Ở nhiệt độ thấp, chúng xuất hiện nhiều hơn; ở nhiệt độ cao, chúng ít hơn.

Nhờ đó, các nhà khoa học có thể đọc “dấu vết” hóa học này như một chiếc nhiệt kế cổ đại.

Men răng đặc biệt hữu ích vì nó có cấu trúc tinh thể lớn và rất bền. Trong hàng triệu năm, xương có thể bị hòa tan, tái kết tinh hoặc thay đổi do môi trường, trong khi men răng chống chịu tốt hơn trước những biến đổi hóa học.

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Robert Eagle đang cầm một chiếc răng khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể của loài khủng long này.

Nhóm nghiên cứu lấy một lượng cực nhỏ men răng từ hai chiếc răng của Thomas, một trong những bộ xương T. rex hoàn chỉnh nhất đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Los Angeles County.

Các nhà khoa học đã lấy một lượng men răng rất nhỏ, nghiền thành bột rồi xử lý bằng axit phosphoric. Khí carbon dioxide giải phóng từ mẫu được đưa vào máy khối phổ để phân tích các tỷ lệ đồng vị.

Thân nhiệt 36°C bổ sung bằng chứng quan trọng cho hình ảnh T. rex là một động vật năng động với quá trình trao đổi chất tương đối cao.

Một cơ thể có khả năng tự duy trì nhiệt độ sẽ không phải chờ ánh nắng làm nóng mới hoạt động. Điều này phù hợp với hình ảnh T. rex là một kẻ săn mồi hoặc ăn xác có thể duy trì hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường.

Khả năng tự tạo nhiệt cũng có thể giúp giải thích phạm vi sinh sống rộng của loài này.

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Dù là bò sát, khủng long bạo chúa là động vật máu nóng.

Trong kỷ Phấn trắng, Trái đất nhìn chung ấm hơn ngày nay khoảng 6-14°C. Tuy nhiên, những mùa đông ở Alaska cổ đại vẫn có thể rất khắc nghiệt đối với một động vật phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm cách kiểm tra xem tín hiệu hóa học trong hóa thạch có thực sự phản ánh nhiệt độ cơ thể hay đã bị môi trường địa chất làm biến đổi.

Cùng địa điểm Hell Creek ở Montana, nơi tìm thấy Thomas, các nhà ngiên cứu còn tìm thấy hóa thạch của một loài cá sấu cổ đại. Khi áp dụng cùng phương pháp, nhóm nghiên cứu ước tính thân nhiệt của con vật này khoảng 30°C, thấp hơn rõ rệt so với mức 36°C của T. rex.

Nghiên cứu không chỉ trả lời câu hỏi nhiệt độ cơ thể của T. rex là bao nhiêu. Nó còn bổ sung một mảnh ghép quan trọng vào quá trình tiến hóa của khủng long, từ những động vật phụ thuộc nhiều vào môi trường bên ngoài đến các nhóm có khả năng kiểm soát nhiệt độ cơ thể tốt hơn.

T. rex vẫn là một loài bò sát đẻ trứng, nhưng thân nhiệt khoảng 36°C cho thấy sinh lý của nó khác xa hình ảnh một con bò sát chậm chạp phải nằm phơi nắng để sưởi ấm.

#Tyrannosaurus rex #Nhiệt độ cơ thể khủng long #Hóa thạch men răng #Khủng long máu nóng #Tiến hóa khủng long

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