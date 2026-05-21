Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng dân cứu lúa giữa đồng ngập nước ở Phú Thọ

Ngày 21-5, ở xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân cứu lúa giữa đồng ngập nước được nhiều người chia sẻ.

Ông Ngô Văn Thìn, Chủ tịch xã Hoàng An cùng các cán bộ UBND xã cũng có mặt từ sáng sớm tại hiện trường, cùng các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch những diện tích lúa có nguy cơ bị ngập chìm do nước sông dâng đột ngột trong đêm.

Hàng trăm người thuộc các lực lượng hỗ trợ nhân dân xã Hoàng An gặt lúa bị ngập.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Thìn cho biết, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nước sông Phó Đáy dâng cao do từ thượng nguồn đổ về, nhiều diện tích hoa màu tại địa phương bị ảnh hưởng.

“Khoảng gần 100ha hoa màu bị ngập, trong đó có khoảng 60ha lúa. Gần 40ha bị ngập sâu, gần như chìm trong nước”, ông Thìn nói.

Theo ông Thìn, dù địa phương đã sớm tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thu hoạch trước mưa lớn nhưng do hai ngày qua liên tục có mưa nên nhiều hộ chưa thể gặt xong.

“Nếu thời tiết thuận lợi thì bà con đã thu hoạch gần hết rồi. Nhưng mưa liên tục, lúa không phơi được nên người dân chậm gặt. Đêm qua nước lên nhanh quá”, ông Thìn chia sẻ.

Ngay từ khoảng 5 giờ sáng, xã Hoàng An đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm công an, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể cùng nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xuống đồng hỗ trợ người dân cứu lúa.

Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Thìn (áo xanh ngoài cùng bên trái) cùng các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Theo thống kê sơ bộ, gần như toàn bộ lực lượng công an xã đã tham gia hỗ trợ. Ngoài ra còn có hơn 150 dân quân tự vệ, khoảng 200 người từ các tổ chức, đoàn thể và gần 300 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa.

“Đến khoảng 13 giờ chiều nay, khoảng 80% diện tích đã được thu hoạch. Các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ để cố gắng gặt xong trong chiều nay nếu thời tiết không xấu thêm”, ông Thìn cho biết.

Theo lãnh đạo xã Hoàng An, trước đó đợt giông lốc vừa qua cũng khiến khoảng 50-60ha lúa bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cùng người dân đã phải ra đồng dựng, buộc lại lúa để giảm thiệt hại.

“Năm nào bà con cũng rất vất vả vì thiên tai. May mắn là năm nay có lực lượng quân đội, công an và các đoàn thể hỗ trợ rất kịp thời nên việc thu hoạch diễn ra nhanh hơn”, ông Thìn chia sẻ.