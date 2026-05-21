Xã hội

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng dân cứu lúa giữa đồng ngập nước ở Phú Thọ

Nước sông Phó Đáy làm ngập hàng chục hecta lúa ở xã Hoàng An, hàng trăm bộ đội, công an, dân quân cùng xuống đồng giúp dân gặt lúa chạy lũ.

Nguyễn Hinh

Ngày 21-5, ở xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân cứu lúa giữa đồng ngập nước được nhiều người chia sẻ.

Ông Ngô Văn Thìn, Chủ tịch xã Hoàng An cùng các cán bộ UBND xã cũng có mặt từ sáng sớm tại hiện trường, cùng các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch những diện tích lúa có nguy cơ bị ngập chìm do nước sông dâng đột ngột trong đêm.

Hàng trăm người thuộc các lực lượng hỗ trợ nhân dân xã Hoàng An gặt lúa bị ngập.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Thìn cho biết, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nước sông Phó Đáy dâng cao do từ thượng nguồn đổ về, nhiều diện tích hoa màu tại địa phương bị ảnh hưởng.

“Khoảng gần 100ha hoa màu bị ngập, trong đó có khoảng 60ha lúa. Gần 40ha bị ngập sâu, gần như chìm trong nước”, ông Thìn nói.

Theo ông Thìn, dù địa phương đã sớm tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thu hoạch trước mưa lớn nhưng do hai ngày qua liên tục có mưa nên nhiều hộ chưa thể gặt xong.

“Nếu thời tiết thuận lợi thì bà con đã thu hoạch gần hết rồi. Nhưng mưa liên tục, lúa không phơi được nên người dân chậm gặt. Đêm qua nước lên nhanh quá”, ông Thìn chia sẻ.

Ngay từ khoảng 5 giờ sáng, xã Hoàng An đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm công an, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể cùng nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xuống đồng hỗ trợ người dân cứu lúa.

Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Thìn (áo xanh ngoài cùng bên trái) cùng các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Theo thống kê sơ bộ, gần như toàn bộ lực lượng công an xã đã tham gia hỗ trợ. Ngoài ra còn có hơn 150 dân quân tự vệ, khoảng 200 người từ các tổ chức, đoàn thể và gần 300 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa.

“Đến khoảng 13 giờ chiều nay, khoảng 80% diện tích đã được thu hoạch. Các lực lượng đang tiếp tục hỗ trợ để cố gắng gặt xong trong chiều nay nếu thời tiết không xấu thêm”, ông Thìn cho biết.

Theo lãnh đạo xã Hoàng An, trước đó đợt giông lốc vừa qua cũng khiến khoảng 50-60ha lúa bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương cùng người dân đã phải ra đồng dựng, buộc lại lúa để giảm thiệt hại.

“Năm nào bà con cũng rất vất vả vì thiên tai. May mắn là năm nay có lực lượng quân đội, công an và các đoàn thể hỗ trợ rất kịp thời nên việc thu hoạch diễn ra nhanh hơn”, ông Thìn chia sẻ.

Được biết, trận mưa lớn kéo dài từ tối 20 đến rạng sáng 21/5 khiến nhiều địa phương ở Phú Thọ xảy ra ngập úng, nước tràn vào nhà dân, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng cùng chính quyền các địa phương đã xuyên đêm hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả.

Xã hội

Mưa lớn gây sập tường ở Phú Thọ, gia đình thương binh lâm cảnh khốn cùng

Trận mưa lớn gây sạt lở, sập tường nhà ở Phú Thọ khiến hai cháu nhỏ bị thương, gia đình này cũng thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kiệt quệ vì bệnh tật.

Trận mưa lớn xảy ra trong đêm 19/5 khiến taluy đất phía sau căn nhà của ông Phan Văn Thành, SN 1952, ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở. Bức tường nhà đổ sập vào bên trong phòng ngủ có ba bố con anh Phan Văn Việt đang nằm.

Khu vực sạt lở mà ba bố con anh Việt gặp phải tối 19/5 hiện đã được địa phương cùng người dân hỗ trợ, khắc phục hiện trường.
Xã hội

Tình trạng sức khoẻ bé gái bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Phú Thọ

Sau hai ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, bé gái 2 tuổi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở xã Cẩm Khê vẫn trong tình trạng tiên lượng nặng.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 21/5, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, bé PTN (2 tuổi, trú tại khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê) hiện vẫn trong tình trạng tiên lượng nặng, đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Bé PTN đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.
Xã hội

CSGT Phú Thọ đề nghị người dân tạm thời không lên xuống núi Tam Đảo

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dẫn đến sạt lở, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo.

Ngày 21/5, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa có thông báo đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo qua Quốc lộ 2B do xảy ra sạt lở tại khu vực Km22.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy núi tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện lưu thông qua khu vực.

