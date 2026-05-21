Sạt lở, ngập úng diện rộng ở Phú Thọ sau đợt mưa lớn kéo dài

Đợt mưa lớn từ đêm 19 đến 21/5 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản, sản xuất và hạ tầng.

Nguyễn Hinh

Theo số liệu thống kê từ Chi cục Thuỷ lợi và Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ), trong thời gian từ đêm 19 đến ngày 21/5, tại địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhiều nơi mưa to, lượng mưa phổ biến tại nhiều khu vực dao động từ 50-253mm.

Hàng trăm người thuộc các lực lượng hỗ trợ nhân dân xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ gặt lúa bị ngập.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Phú Hộ 253mm, Lâm Thao 232mm, Mường Chiềng 178mm, Quang Yên 172mm, Thủy điện Suối Nạp 165mm...

Mưa lớn đã khiến khiến hai người bị thương tại xã Cẩm Khê do sạt lở taluy làm đổ tường nhà.

Về nhà ở, ghi nhận 1 nhà văn hóa bị hư hại tại xã Phú Mỹ, 2 nhà dân bị ảnh hưởng, 6 nhà bị ngập nước tại xã Đạo Trù, 1 công trình phụ bị hư hỏng tại phường Vân Phú.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều diện tích ngô và hoa màu bị đổ, ngập úng. Nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng với 8,29 ha ao nuôi bị ngập.

Thiệt hại chăn nuôi ghi nhận 925 con gia cầm bị chết, tập trung tại xã Tam Dương Bắc (900 con) và xã Lập Thạch (25 con).

Mưa lớn gây sạt lở 588m kênh mương và làm hư hỏng, cuốn trôi 3 cống thủy lợi. Hơn 420m đường bị sạt lở tại nhiều địa phương như phường Phong Châu, xã Tam Dương Bắc, Phú Mỹ và Đạo Trù; đồng thời xảy ra 70m taluy sạt lở tại các xã Đoan Hùng và Dân Chủ.

Ngoài ra, còn có 344m³ đất taluy sạt lở, 1.946m tường rào nhà dân bị đổ và khoảng 2.050m² công trình chăn nuôi bị hư hại.

Ngay sau khi xảy ra dông, lốc và mưa lớn, lãnh đạo UBND cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Các địa phương cũng đang khẩn trương khôi phục sản xuất, đặc biệt là diện tích hoa màu bị thiệt hại, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động cảnh báo.

Xã hội

Mưa lớn gây sập tường ở Phú Thọ, gia đình thương binh lâm cảnh khốn cùng

Trận mưa lớn gây sạt lở, sập tường nhà ở Phú Thọ khiến hai cháu nhỏ bị thương, gia đình này cũng thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kiệt quệ vì bệnh tật.

Trận mưa lớn xảy ra trong đêm 19/5 khiến taluy đất phía sau căn nhà của ông Phan Văn Thành, SN 1952, ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở. Bức tường nhà đổ sập vào bên trong phòng ngủ có ba bố con anh Phan Văn Việt đang nằm.

Khu vực sạt lở mà ba bố con anh Việt gặp phải tối 19/5 hiện đã được địa phương cùng người dân hỗ trợ, khắc phục hiện trường.
Xã hội

CSGT Phú Thọ đề nghị người dân tạm thời không lên xuống núi Tam Đảo

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dẫn đến sạt lở, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo.

Ngày 21/5, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa có thông báo đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo qua Quốc lộ 2B do xảy ra sạt lở tại khu vực Km22.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy núi tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Xã hội

Đất đá tràn kín mặt đường tỉnh lộ ở Phú Thọ

Mưa lớn kéo dài khiến một lượng lớn đất, đá tràn xuống đường tỉnh lộ 316 ở Phú Thọ. Lực lượng CSGT và người dân cùng nhau dọn dẹp đất đá trên mặt đường.

Ngày 20/5, trao đổi với PV, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý sự cố sạt lở đất đá trên tuyến Tỉnh lộ 316, đoạn qua địa bàn xã Thanh Sơn.

Mặt đường tràn đá, đất sau mưa lớn ở Phú Thọ.
