Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thương tâm 2 vợ chồng ngư dân gặp nạn trên biển do giông lốc tại Quảng Ninh

Trong lúc khai thác hải sản, hai vợ chồng ở Quảng Ninh gặp nạn khi thời tiết xấu đột ngột, thi thể được đưa vào bờ, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Bình Nguyên

Cổng thông tin điện tử UBND phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát đi thông tin, vào khoảng 11h30 hôm nay (21/5), ngư dân đang khai thác thủy sản tại khu vực biển gần đền Đầu Mối phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) nổi trên mặt nước nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân vào bờ tại khu vực bãi tắm Hòn Gai.

Hai vợ chồng gặp nạn trên biển khi đánh bắt hải sản/ Nguồn SKĐS

Hai vợ chồng gặp nạn trên biển khi đánh bắt hải sản/ Nguồn SKĐS

Sau đó, UBND phường Hạ Long đã chỉ đạo Ban CHQS phường, Công an phường cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân được xác định là vợ chồng (trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh).

Theo thông tin từ người thân và cơ quan chức năng, vào khoảng 5h30 cùng ngày, hai vợ chồng sử dụng thuyền nhỏ ra khu vực biển gần đền Đầu Mối để nhấc lưới đánh bắt hải sản. Trong quá trình hoạt động trên biển, thời tiết bất ngờ xuất hiện giông lốc mạnh khiến phương tiện bị ảnh hưởng, dẫn tới vụ việc thương tâm.

Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh hỗ trợ đưa ngư dân vào bờ bàn giao cho chính quyền địa phương/Nguồn VOV

Hiện thân nhân các nạn nhân đã có mặt để đưa người thân về mai táng theo phong tục địa phương. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

Mời độc giả xem video Tấn công dao tại nhà máy ở Nhật Bản (Nguồn VTV)

#ngư dân #biển #Quảng Ninh #tai nạn #giông lốc #đánh bắt hải sản

Bài liên quan

Xã hội

Ngư dân Gia Lai ra khơi chờ mong một vụ mùa bội thu

Tại cảng biển Tam Quan (Gia Lai), hàng trăm con tàu tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi dài ngày, bám biển, bám ngư trường.

Ngay từ sáng sớm, ngư dân cùng các bạn tàu tranh thủ thời gian để vận chuyển đá lạnh xuống hầm tàu đồng thời kiểm tra nhiên liệu, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày. Đầu xuân, ngay sau khi kết thúc mùng 1 Tết, nhiều tàu đã tranh thủ lên đường với hy vọng có thêm chuyến biển thu hoạch bội thu.

Thường mỗi chuyến đi biển, một tàu phải chuẩn bị khoảng 400 cây đá lạnh, hàng nghìn lít dầu cùng với các nhu yếu phẩm, thuốc men để cho chuyến biển kéo dài 15 - 20 ngày.

Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 21/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.

Xem chi tiết

Xã hội

Kho điện máy bốc cháy dữ dội, công nhân lao vào cứu hàng hóa

Kho chứa hàng điện máy, điện tử bất ngờ bùng cháy dữ dội ngay đầu giờ làm việc buổi chiều. Hàng trăm công nhân đã lao vào chữa cháy, cứu tài sản...

hinh-2.jpg
Hiện trường vụ cháy

Đến 16h chiều nay 21/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) và Công an xã Xuân Thới Sơn (Công an TP HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà kho điện máy trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới