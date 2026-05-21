Thương tâm 2 vợ chồng ngư dân gặp nạn trên biển do giông lốc tại Quảng Ninh

Trong lúc khai thác hải sản, hai vợ chồng ở Quảng Ninh gặp nạn khi thời tiết xấu đột ngột, thi thể được đưa vào bờ, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Cổng thông tin điện tử UBND phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát đi thông tin, vào khoảng 11h30 hôm nay (21/5), ngư dân đang khai thác thủy sản tại khu vực biển gần đền Đầu Mối phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) nổi trên mặt nước nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân vào bờ tại khu vực bãi tắm Hòn Gai.

Hai vợ chồng gặp nạn trên biển khi đánh bắt hải sản/ Nguồn SKĐS

Sau đó, UBND phường Hạ Long đã chỉ đạo Ban CHQS phường, Công an phường cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân được xác định là vợ chồng (trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh).

Theo thông tin từ người thân và cơ quan chức năng, vào khoảng 5h30 cùng ngày, hai vợ chồng sử dụng thuyền nhỏ ra khu vực biển gần đền Đầu Mối để nhấc lưới đánh bắt hải sản. Trong quá trình hoạt động trên biển, thời tiết bất ngờ xuất hiện giông lốc mạnh khiến phương tiện bị ảnh hưởng, dẫn tới vụ việc thương tâm.

Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh hỗ trợ đưa ngư dân vào bờ bàn giao cho chính quyền địa phương/Nguồn VOV

Hiện thân nhân các nạn nhân đã có mặt để đưa người thân về mai táng theo phong tục địa phương. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

