Quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ 1/7

Chính phủ ban hành Nghị định 164/2026 quy định chi tiết kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, áp dụng từ 1/7/2026.

Theo quy định mới, nhiều nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý tại doanh nghiệp nhà nước sẽ phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Cụ thể, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên công tác tại các cơ quan nhà nước thuộc diện phải kê khai hằng năm. Đối với doanh nghiệp nhà nước, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên tại các vị trí phụ trách trực tiếp công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cũng thuộc diện kê khai.

Ngoài ra, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Nghị định đồng thời quy định chi tiết việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, bản kê khai của người giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng và tương đương trở lên tại các cơ quan trung ương sẽ được niêm yết tại trụ sở bộ, cơ quan ngang bộ hoặc công khai tại cuộc họp có thành phần tham dự là lãnh đạo từ cấp cục, vụ và tương đương trở lên.

Đối với người giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống, bản kê khai được niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp có lãnh đạo cấp phòng trở lên tham dự. Trường hợp đơn vị không tổ chức cấp phòng thì công khai tại cuộc họp toàn thể đơn vị.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức khác, bản kê khai sẽ được niêm yết tại phòng, ban, đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp toàn thể công chức, viên chức thuộc đơn vị. Nếu đơn vị có từ 50 người trở lên và tổ chức thành các tổ, đội, nhóm thì việc công khai được thực hiện trong phạm vi tổ, đội, nhóm.

Tại địa phương, bản kê khai của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh được niêm yết tại trụ sở hoặc công khai tại cuộc họp của Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND. Đối với cán bộ thuộc sở, ngành cấp tỉnh, bản kê khai được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai trong cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của sở, ngành.

Ở cấp xã, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai được niêm yết tại trụ sở HĐND, UBND cấp xã hoặc công khai tại cuộc họp của cơ quan nơi người đó thường xuyên công tác.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, bản kê khai của lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp như thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng… được niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp hoặc công khai tại các cuộc họp theo quy định.

Nghị định cũng nêu rõ, bản kê khai phải được công khai chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị bàn giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Thời gian niêm yết kéo dài 15 ngày và vị trí niêm yết phải bảo đảm thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát.

Việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện bộ phận tham mưu hoặc tổ chức công đoàn (nếu có).

Đối với hình thức công khai tại cuộc họp, nghị định yêu cầu phải bảo đảm có ít nhất 2/3 số người được triệu tập tham dự. Nội dung cuộc họp phải được lập biên bản, ghi nhận các ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình liên quan đến bản kê khai.