Thợ sửa nhà kể phút ngó vào bồn nước thấy bộ xương người

Ngày 23/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn vào chiều 20/6. Hiện vụ việc đang được Công an thị trấn Bắc Lý phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ đánh hai cô gái. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang