Manh mối vụ bộ xương người trong bồn chứa nước ở Đồng Nai

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2012, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tuyên Quang, nhận tin báo của người dân xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về việc nghi ngờ cái chết của ông Tạ Xuân H., trú thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, không phải do say rượu, ngã chết như gia đình đã loan báo mà nghi do bị giết. Theo lời trình báo của người này, ông H. bất ngờ tử vong và đám ma diễn ra vội vàng, có nhiều điểm bất thường. (Ảnh minh họa, nguồn internet)