Thiếu niên 14 tuổi ở Bắc Ninh bị đâm tử vong

Ngày 23/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/7, Công an phường Vân Hà tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra một vụ xô xát dẫn tới án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn phường.

Cụ thể, khoảng 22h đêm 22/7, tại tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà, do mâu thuẫn cá nhân T.Đ.T (SN 2011) bị N.B.T.B. (SN 2011, cùng trú tại tổ dân phố Thổ Hà) dùng dao gây thương tích. Em T. sau đó được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2. Đến 23h đêm cùng ngày, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Vân Hà đã triệu tập đối tượng N.B.T.B. và các đối tượng liên quan đến cơ quan Công an làm việc, đồng thời tiếp tục phối hợp đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

