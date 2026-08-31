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[GALLERY] Con gái MC Quyền Linh nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Con gái MC Quyền Linh nhan sắc thăng hạng ở tuổi 20

Ở tuổi 20, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) – con gái MC Quyền Linh sở hữu nhan sắc thanh tú, chiều cao nổi bật cùng phong cách nữ tính, kín đáo.

Ngọc Mai
Sinh năm 2006, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm khi thường xuyên xuất hiện cùng gia đình. Càng trưởng thành, cô càng gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo và khí chất riêng. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Sinh năm 2006, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm khi thường xuyên xuất hiện cùng gia đình. Càng trưởng thành, cô càng gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo và khí chất riêng. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Lọ Lem sở hữu chiều cao khoảng 1m71, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt hài hòa. Những đường nét thanh tú và làn da sáng giúp cô nổi bật trong mỗi lần xuất hiện. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Lọ Lem sở hữu chiều cao khoảng 1m71, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt hài hòa. Những đường nét thanh tú và làn da sáng giúp cô nổi bật trong mỗi lần xuất hiện. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tên tuổi Lọ Lem được biết đến rộng rãi hơn. Những bộ ảnh cô đăng tải trên mạng xã hội thường nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tên tuổi Lọ Lem được biết đến rộng rãi hơn. Những bộ ảnh cô đăng tải trên mạng xã hội thường nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Không chạy theo phong cách quá táo bạo, Lọ Lem ưu tiên hình ảnh nữ tính, thanh lịch và kín đáo. Cách lựa chọn trang phục giúp cô tạo dấu ấn riêng, phù hợp với hình ảnh một cô gái trẻ hiện đại. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Không chạy theo phong cách quá táo bạo, Lọ Lem ưu tiên hình ảnh nữ tính, thanh lịch và kín đáo. Cách lựa chọn trang phục giúp cô tạo dấu ấn riêng, phù hợp với hình ảnh một cô gái trẻ hiện đại. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, Lọ Lem cũng dần trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng chú ý. Cô từng tham gia một số hoạt động quảng bá với vai trò KOL. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, Lọ Lem cũng dần trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng chú ý. Cô từng tham gia một số hoạt động quảng bá với vai trò KOL. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Mỗi khi xuất hiện trong những bộ ảnh mới, con gái Quyền Linh thường nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Không ít người hâm mộ còn để lại bình luận “xin vía” bởi cô vừa xinh đẹp, giỏi giang. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Mỗi khi xuất hiện trong những bộ ảnh mới, con gái Quyền Linh thường nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Không ít người hâm mộ còn để lại bình luận “xin vía” bởi cô vừa xinh đẹp, giỏi giang. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Dù được kỳ vọng bước chân vào showbiz, Lọ Lem hiện vẫn ưu tiên việc học. Cô đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học quốc tế ở TP HCM và tập trung phát triển bản thân. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Dù được kỳ vọng bước chân vào showbiz, Lọ Lem hiện vẫn ưu tiên việc học. Cô đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học quốc tế ở TP HCM và tập trung phát triển bản thân. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Bên cạnh nhan sắc, Lọ Lem còn gây chú ý bởi khả năng tự lập. Theo chia sẻ của Quyền Linh, con gái bắt đầu kiếm tiền từ năm 18 tuổi và có thể tự trang trải học phí cùng nhiều nhu cầu cá nhân. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Bên cạnh nhan sắc, Lọ Lem còn gây chú ý bởi khả năng tự lập. Theo chia sẻ của Quyền Linh, con gái bắt đầu kiếm tiền từ năm 18 tuổi và có thể tự trang trải học phí cùng nhiều nhu cầu cá nhân. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Năm ngoái, Lọ Lem từng gây chú ý khi cùng gia đình mua một chiếc ô tô có giá hơn 9 tỷ đồng. Cô cho biết đây là thành quả của cả gia đình sau thời gian dài làm việc và nỗ lực. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Năm ngoái, Lọ Lem từng gây chú ý khi cùng gia đình mua một chiếc ô tô có giá hơn 9 tỷ đồng. Cô cho biết đây là thành quả của cả gia đình sau thời gian dài làm việc và nỗ lực. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Ở tuổi 20, Lọ Lem đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng con gái MC Quyền Linh. Nhan sắc nổi bật, phong cách thanh lịch cùng sự chủ động trong cuộc sống giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được công chúng đặc biệt quan tâm. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Ở tuổi 20, Lọ Lem đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng thay vì chỉ được biết đến với danh xưng con gái MC Quyền Linh. Nhan sắc nổi bật, phong cách thanh lịch cùng sự chủ động trong cuộc sống giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được công chúng đặc biệt quan tâm. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Lọ Lem khoe nhan sắc xinh đẹp như nàng công chúa ở hậu trường chụp ảnh. Clip: FB Mai Thảo Linh
Ngọc Mai
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