Pokrovsk lâm vào bế tắc, bên nào xoay chuyển tình thế trước mùa mưa?

Quân sự

Pokrovsk lâm vào bế tắc, bên nào xoay chuyển tình thế trước mùa mưa?

Pokrovsk lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về tiếp tế, cuộc phản công của quân đội Ukraine bị cô lập. Ai có thể xoay chuyển tình thế trước mùa mưa?

Tiến Minh
Trong 2 tuần qua, quân đội Ukraine (AFU) đã tập hợp các đơn vị trên mặt trận phía bắc Pokrovsk, nhằm phá vỡ thế bế tắc, nhưng họ lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Khác với những nỗ lực trước đây, quân đội Nga (RFAF) không chọn phong tỏa trực tiếp, mà thay vào đó sử dụng chiến thuật siết chặt vòng vây.
RFAF sử dụng nhiều đơn vị cơ động di chuyển xung quanh sườn quân Ukraine, cắt đứt chính xác đường tiếp tế phía sau của họ. Chiến thuật bao vây mà không tấn công này, đã khiến các đơn vị AFU đang tiến công, bị mắc kẹt trong vũng lầy, với một tuyến phòng thủ phía trước và không có đường thoát phía sau.
Xét về tình hình chiến đấu cụ thể, ngay khi đoàn xe thiết giáp của Lữ đoàn tấn công 253 AFU rời khỏi vị trí xuất phát tiến công ở phía tây Dobropolye, thì Sư đoàn Dù 76 của Nga đã nhanh chóng xâm nhập từ phía tây nam, chặn thành công tuyến đường tiếp tế quan trọng M04 (Pavlohrad-Pokrovsk).
Lực lượng trinh sát Nga đã nhắm mục tiêu vào ba trạm trung chuyển tiếp tế của Ukraine trong khu công nghiệp Pokrovsk, và sau đó sử dụng hỏa lực pháo binh tầm xa để tấn công chính xác. Với việc đầu mối đường sắt cũng bị phá hủy, khu vực phía bắc và phía tây Pokrovsk đã trở nên cô lập.
Đối phó với các cuộc phản công của AFU ở mặt trận phía bắc Pokrovsk, RFAF cũng đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, chuyển hướng tấn công chủ lực sang phía tây bắc và đông nam thành phố. Hình ảnh vệ tinh ghi lại vụ cháy, cho thấy khu vực nhà cao tầng phía đông nam đã trở thành "cối xay thịt" của giao tranh đô thị.
Các cụm nhà cao tầng dày đặc và những con phố hẹp ở Pokrovsk, tạo thành một cái bẫy tử thần kiểu Bakhmut. Quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết khu vực này và đang cố gắng xâm nhập về phía bắc để cắt đứt mọi tuyến đường rút lui có thể có của quân Ukraine.
Ở phía tây bắc Pokrovsk, cuộc tấn công của Nga vào khu công nghiệp thậm chí còn dữ dội hơn. Ý đồ chiến lược của họ rất rõ ràng: nếu một cuộc đột phá ở mặt trận phía bắc bị chặn lại, họ sẽ lợi dụng khoảng trống từ phía tây, tiến thẳng về phía Grichino và hoàn tất việc bao vây Pokrovsk.
Nhận thức rõ điều này, AFU đang nỗ lực hết sức để củng cố khu công nghiệp - có thể thấy trước rằng khu vực này sẽ trở thành chiến trường đẫm máu nhất trên toàn mặt trận. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky đã có một bài phát biểu hiếm hoi về tình hình phức tạp trên tiền tuyến, thông báo về tiến độ của chiến dịch phản công Dobropolye tại khu vực Donetsk.
Tổng thống Zelensky cho biết: "Chúng tôi đã trao đổi riêng với quân đội về tình hình hoạt động, đã có báo cáo của Tổng tư lệnh (tướng Syrsky) tại Bộ Tổng tư lệnh Tối cao. Chiến dịch phản công Dobropolye vẫn đang tiếp diễn. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đơn vị tham gia vì hiệu quả của họ".
Theo Tổng thống Zelensky, kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công ở bắc Pokrovsk, AFU đã tái chiếm được hơn 174km2, ngoài ra, hơn 194km2 khác đã được dọn sạch khỏi những nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga. Ông Zelensky cũng xác nhận, chỉ riêng tổn thất của Nga trong chiến dịch này đã lên tới gần 3.200 người, phần lớn là thiệt mạng.
Tình hình chiến sự ở vùng Sumy cũng căng thẳng không kém. Sư đoàn Cận vệ số 3 của Nga đã thiết lập một đầu cầu sau khi chiếm được làng Yunakivka. Lý do thất bại của AFU tại đây, là họ phải rút quân dự bị để tăng viện cho thành phố Pokrovsk, tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của khu vực.
Mặc dù Lữ đoàn Phòng vệ Quốc gia 112 của Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở Yunakivka, nhưng dưới sự giám sát liên tục của UAV trinh sát Orlan-10 của Nga, lực lượng phản công của Ukraine đã bị phục kích trên bờ sông Loknya, sau khi chỉ tiến được 2 km. Theo thông tin từ mặt trận, quân Nga đã thiết lập các công sự kiên cố trong khu vực, khiến quân Ukraine khó có thể vượt sông một cách tùy tiện.
Điểm mấu chốt của cuộc chiến tiêu hao này nằm ở khâu hậu cần. Quân đội Nga đã chuyển hướng chiến thuật, nhắm vào các tuyến đường huyết mạch của Ukraine: các nút giao thông đường bộ bị phá hoại, các ga đường sắt bị phá hủy, và các kho nhiên liệu liên tục bị tấn công.
Hiện cả hai bên liên tục để chạy đua trước khi mùa mưa và mùa đông đang đến gần. Với Ukraine sẽ khó khăn hơn, vì mưa liên tục sẽ làm giảm 60% tần suất triển khai UAV của Ukraine, tạo cơ hội cho Nga tiếp tục các chiến thuật pháo kích quy mô lớn và đột phá.
Các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng khi mùa đông đang đến gần, cuộc chiến sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh sức bền. Nếu AFU không chiếm được các vị trí chiến lược trước khi đường xá trở nên lầy lội, thì RFAF có thể giành thế chủ động bằng cách tận dụng lợi thế tiếp tế. (nguồn ảnh Military Review, Sohu, Kyiv Post).
Tiến Minh
Sohu
#Dobropolye #Ukraine phản công #Nga bao vây Pokrovsk #tổng thống Ukraine #Zelensky #Xung đột Ukraine

