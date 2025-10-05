Hà Nội

Ai giúp Ukraine phá hủy một đại đội tên lửa Iskander-M trong một đêm?

Một đại đội tên lửa Iskander-M bị UAV của Ukraine phá hủy chỉ trong một đêm. Vậy ai giúp Kiev có thể thực hiện cuộc tập kích “vô tiền khoáng hậu” này?

Tiến Minh
Vào ngày 20/8, quân đội Ukraine đã tiến hành một chiến dịch tấn công bất ngờ, có thể nói là “vô tiền khoáng hậu” bằng UAV tự sát vào một nhà kho bí mật, tại doanh trại đóng quân của Lữ đoàn Tên lửa 448 thuộc Tập đoàn quân 20, Quân khu miền Tây của Nga ở Molkino, vùng Krasnodar của Nga.
14 chiếc UAV tự sát của Ukraine đã phá hủy một bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander và 5 xe vận chuyển đạn tên lửa trong một nhà chứa. Ảnh chụp cho thấy bệ phóng Iskander cũng có ăng-ten GLONASS 14TS821 Primavera-V. Những bức ảnh tương ứng về những bệ phóng tên lửa Iskander-M, cũng như các xe tiếp đạn bị cháy, do chính người Nga chụp, đã được "Hồ sơ Gián điệp" công bố.
Họ đăng tải một loạt ảnh chụp rõ nét các xe MZKT-7930 bị cháy được sử dụng trong tổ hợp này. Đồng thời cần lưu ý rằng tổ hợp Iskander không chỉ bao gồm các bệ phóng mang mã hiệu 9P78-1 mà còn có thêm một số xe khác.
Đó là xe vận tải - nạp đạn 9T250, cũng được lắp trên khung gầm MZKT-7930, cũng như xe KSHM, xe bảo dưỡng, trạm điều khiển phóng, xe kiểm tra thông số kỹ thuật…, tất cả đều lắp trên khung gầm xe KamAZ.
Trong ảnh, có thể đếm được 6 xe bị cháy rụi trên khung gầm MZKT-7930 và 1 xe nạp đạn KamAZ. Tại thời điểm công bố, câu hỏi về việc số xe bị phá hủy gồm bao nhiêu xe phóng và bao nhiêu xe chở đạn vẫn còn gây tranh cãi.
Hơn nữa, đây là những bức ảnh đầu tiên về một đơn vị (khả năng đây là một đại đội phóng) Iskander bị phá hủy và không có gì để so sánh. Theo phân tích từ các bức ảnh, có vẻ chỉ 1 bệ phóng và 5 xe nạp đạn 9T250 TZM bị phá hủy. Bệ phóng được đặt trong một nhà chứa máy bay riêng biệt.
Câu hỏi đặt ra, đó là làm thế nào, mà tình báo Ukraine có thể phát hiện và tấn công chính xác một vị trí chứa xe phóng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, được giấu sâu hơn 400 km bên trong lãnh thổ Nga? Khi Molkino ở vùng Krasnodar cách lãnh thổ Ukraine khoảng 400 km, ẩn mình trong một ngôi làng có dân cư thưa thớt.
Trận đánh này đã dạy cho quân đội Nga một bài học khác. Bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M bằng cách ngụy trang và phân tán, nó vẫn bị tình báo Ukraine phát hiện và phá hủy một cách chính xác. Làm sao có thể bảo vệ an ninh cho các hệ thống vũ khí giá trị cao của mình trong thời chiến, thì Nga vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.
Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga chỉ có hai nhiệm vụ mỗi ngày: ẩn náu hoặc làm nhiệm vụ tấn công các mục tiêu Ukraine. Vậy làm thế nào tình báo Ukraine có thể xác định chính xác vị trí của hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M theo thời gian thực?
Để làm được điều này, các vệ tinh trinh sát của phương Tây, sẽ tiến hành trinh sát hình ảnh khu vực biên giới Nga-Ukraine, nơi hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga thường xuyên xuất hiện.
Những vệ tinh của phương Tây này sẽ chụp ảnh toàn bộ khu vực, sau đó cung cấp cho cơ quan tình báo Ukraine phân tích từng bức ảnh vệ tinh có độ nét cao, để xác định bất kỳ vị trí nào có thể giấu hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M.
Một lữ đoàn tên lửa Iskander được trang bị 12 xe phóng, 36 xe vận chuyển và nạp đạn, 11 xe chỉ huy và tham mưu, xe radar, xe đo đạc, xe thông tin, xe trinh sát khí tượng; các xe ô tô vận tải, xe bảo dưỡng kỹ thuật ….Tổng số lượng lên tới hàng trăm xe cơ giới các loại.
Ngay cả khi quân đội Nga được bố trí phân tán, những phương tiện và nhân sự này cũng phải được bố trí trong một khu vực tương đối hẹp, để tiện cho việc cơ động chiến đấu.
Dựa trên mục tiêu của từng trận đánh, tình báo Ukraine đã tính toán tầm bắn và khả năng cơ động của hệ thống tên lửa Iskander của Nga, từ đó tính toán được nơi ẩn náu và kho chứa của đơn vị tên lửa Iskander của Nga.
Tình báo Ukraine sau đó đã tiến hành trinh sát các xe chở nhiên liệu và hậu cần gần đó, phát hiện chính xác kho chứa bệ phóng tên lửa Iskander của Nga và tiến hành một cuộc tập kích ban đêm bằng UAV, hoàn thành một chiến dịch thành công ngoài sức tưởng tượng.
Quân đội Nga có tổng cộng 13 lữ đoàn tên lửa Iskander và một tiểu đoàn độc lập. Mỗi lữ đoàn tên lửa Iskander thường biên chế 3-4 tiểu đoàn phóng (1 tiểu đoàn có 2-3 đại đội xe phóng + 1 trung đội chỉ huy, tham mưu + 1 trung đội thông tin); 1 tiểu đoàn đảm bảo kỹ thuật; 1 đại đội trinh sát, đo đạc; 1 đại đội trinh sát khí tượng, 1 đại đội thông tin và một số đơn vị bảo đảm khác.
Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, quân đội Nga đã phóng ít nhất 3.000-4.000 tên lửa Iskander (gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và tên lửa hành trình Iskander-K) vào các mục tiêu của Ukraine, với hàng nghìn lần bắn trúng chính xác. Phần lớn thiệt hại của Ukraine về hệ thống tên lửa phòng không Patriot và bệ phóng tên lửa tấn công nhanh HIMARS, là do tên lửa đạn đạo Iskander-M gây ra. (nguồn ảnh Ukrinform, TASS, Sputnik).
Tiến Minh
Defence-Ua
