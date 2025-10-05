Hà Nội

Chiến thuật mới của Nga hiệu quả làm phòng tuyến của Ukraine lung lay

Quân sự

Chiến thuật mới của Nga hiệu quả làm phòng tuyến của Ukraine lung lay

Xung đột Nga - Ukraine "đột nhiên thay đổi" khi chiến thuật mới của Nga tỏ ra hiệu quả, khiến phòng tuyến của Ukraine lung lay.

Tiến Minh
Tháng 9/2025, tình hình chiến trường Nga-Ukraine có nhiều thay đổi. Thay vì sử dụng thiết giáp làm lực lượng đột kích như trước, quân đội Nga (RFAF) đã áp dụng chiến thuật mới "xâm nhập đặc nhiệm". Sự thay đổi chiến thuật này, ngay lập tức gây áp lực cực lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky, cũng thừa nhận rằng kể từ mùa hè này, RFAF đã sử dụng các đội tấn công tinh nhuệ gồm bốn đến sáu người để tấn công vào các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Các đội này không chiến đấu để giành vị trí, mà nhắm vào các điểm then chốt: đường tiếp tế, trung tâm liên lạc - bất cứ nơi nào có thể cắt đứt nguồn tiếp tế và kết nối của Ukraine.
Ví dụ, tại vùng Donbas, các đơn vị nhỏ của Nga đã liên tục xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, tiếp cận các kho vũ khí ở phía sau và phục kích các đoàn xe vận tải. Điều này ngay lập tức gây ra khó khăn cho quân đội Ukraine (AFU) ở tuyến trước, khi hết đạn, không có quân tiếp viện; dẫn đến hệ thống phòng thủ của họ dần dần bị phá vỡ.
Thành phố Kupyansk là nơi chiến thuật mới này của RFAF tỏ ra hiệu quả nhất. Lực lượng tấn công Nga, áp dụng chiến lược "nhiều đợt đột phá và thâm nhập sâu", đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine, chiếm giữ nửa phía bắc của quận phía đông thành phố và tiến gần đến trung tâm hậu cần quan trọng Mirnograd.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng thiết giáp Nga chỉ cách phòng tuyến Ukraine 1,6 km; xe tăng Nga cũng xuất hiện trong trung tâm thành phố. Binh lính Ukraine ở mặt trận cho biết, họ sợ nhất tiếng pháo tăng ban ngày và ánh sáng nhấp nháy của UAV vào ban đêm, khiến họ sợ đến mức không ngủ được.
AFU nhanh chóng điều động quân tiếp viện, nhưng gặp hỏa lực pháo binh Nga bao trùm khu vực, và UAV trinh sát Orlan-10 của Nga liên tục theo dõi từ trên cao, tấn công quân tiếp viện AFU ngay khi họ xuất hiện. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chỉ riêng ngày 27/9, AFU đã chịu 1.340 thương vong, 12 xe bọc thép và 13 khẩu pháo bị phá hủy; một tỷ lệ thương vong cao đáng báo động.
Để thực hiện chiến lược chia cắt toàn diện với Kupyansk, RFAF đã chặn đường cao tốc P07, nối Kupyansk với Kharkov, bằng hỏa lực pháo binh. AFU đã cố gắng vận chuyển hàng tiếp tế qua các con đường nông thôn, nhưng gặp UAV của Nga săn lùng liên tục, gần như phá hủy các đoàn xe. Kết quả là chưa đến 30% hàng tiếp tế đến được tiền tuyến.
Trong khi các cuộc tấn công trên bộ diễn ra quyết liệt, thì các cuộc không kích cũng diễn ra liên tục. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phát động một chiến dịch ném bom phối hợp theo chiến thuật "chỉ và bắn", nhắm vào các kho vũ khí, hậu cần, nhà máy điện và trạm radar của Ukraine.
Trên chiến trường Ukraine, RFAF thực hiện chiến lược “giương đông, kích tây”, “nhốt” quân Ukraine vào những “nồi hầm” lớn như Kupyansk, Pokrovsk, Kostiantynivka và sắp tới là Seversk, Lyman. Nhưng bất ngờ tràn vào tỉnh Dnipropetrovsk, nơi được mệnh danh là "trái tim công nghiệp của Ukraine".
Chiến thuật của RFAF có thể nhận thấy rõ, đó là họ đang cố gắng cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần, bằng cách phong tỏa các tuyến đường vận tải tới tiền tuyến, phá hủy các chân hàng của Ukraine. Trong đó tập trung đánh phá các tuyến đường sắt, đường bộ và các kho hậu cần ở sau khu vực chiến tuyến.
Giờ đây, RFAF đang giữ các cửa khẩu sông Dnieper ở phía nam, tấn công Kupyansk ở phía bắc và Dnipropetrovsk ở trung tâm, Zaporozhye ở phía nam…Trên thực tế, RFAF đã bao vây lực lượng Ukraine ở miền đông nước này. Sự phối hợp chiến thuật của họ thật đáng kinh ngạc.
Đến thời điểm này, sức chống chịu của AFU phải nói là rất kiên cường, tuy nhiên vấn đề khó khăn với họ bây giờ không phải là sức tiến công của RFAF, hay thiếu vũ khí, mà chính là thiếu quân số; khi lực lượng tuyển quân (TCC) không thể huy động. Trong khi phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí, họ lại cần người sử dụng chúng.
Trước đây, tiền tuyến của AFU được điều động bởi những cựu binh giàu kinh nghiệm, nhưng giờ đây họ đã bị thay thế bởi những tân binh được tuyển dụng vội vàng. Những tân binh này thậm chí chỉ mới học cách cầm súng, chứ đừng nói đến chiến thuật, và tinh thần chiến đấu của họ đang suy giảm dần đều. Bản thân AFU đã ngừng nói về một "cuộc phản công" và hy vọng sẽ sống sót qua mùa đông.
RFAF cũng chịu áp lực. Mùa đông đang đến gần, và nhiệt độ xuống tới -20 độ C khiến việc chiến đấu hiệu quả trở nên bất khả thi. Họ phải bảo toàn chiến thắng trước cuối tháng 10. Để tiết kiệm thời gian, những người lính mới được tuyển mộ đã được triển khai sau chưa đầy 6 tháng huấn luyện.
Một người lính Nga bị bắt làm tù binh đã khai nhận, "một đại đội chỉ còn lại một tá người sau ba ngày chiến đấu", điều này cho thấy chiến đấu ác liệt; nhưng bất chấp điều này, RFAF vẫn tiến lên. Nếu xét cho cùng, việc chiếm được Kupyansk và Pokrovsk, sẽ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch hè – thu năm 2025 của Moskva. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Kyiv Post).
Tiến Minh
Sohu
