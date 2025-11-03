Thí điểm phân làn, thay đổi tốc độ trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Việc thí điểm điều chỉnh từ ngày 10/11, được kỳ vọng cải thiện tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) mới ban hành Quyết định số 1500 phê duyệt điều chỉnh và bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhằm nâng cao an toàn và lưu thông thông suốt. Áp dụng tạm thời trong vòng 1 tháng kể từ ngày 10/11.

Theo quyết định này, trên đoạn Nội Bài-Yên Bái (km0-km123+080), tốc độ tối đa được thống nhất 100km/h; tốc độ tối thiểu ở làn 1 là 80km/h và làn 2 là 60km/h.

Ảnh minh họa.

Tại các khu vực đặc biệt như hầm chui quốc lộ 2, cầu sông Lô và cầu sông Hồng, tốc độ tối đa giảm xuống 80km/h. Làn 1 cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ, làn 2 không phân biệt phương tiện.

Xe nặng được phép vượt ở làn 1 nhưng phải quay lại làn 2 ngay sau đó. Cục Đường bộ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát biển báo, sơn tốc độ, phối hợp lực lượng chức năng đảm bảo trật tự và đánh giá hiệu quả sau thí điểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CST phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích trốn trên xe khách. (Nguồn: Cục CSGT).