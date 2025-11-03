Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thí điểm phân làn, thay đổi tốc độ trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Việc thí điểm điều chỉnh từ ngày 10/11, được kỳ vọng cải thiện tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khánh Hoài

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) mới ban hành Quyết định số 1500 phê duyệt điều chỉnh và bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhằm nâng cao an toàn và lưu thông thông suốt. Áp dụng tạm thời trong vòng 1 tháng kể từ ngày 10/11.

Theo quyết định này, trên đoạn Nội Bài-Yên Bái (km0-km123+080), tốc độ tối đa được thống nhất 100km/h; tốc độ tối thiểu ở làn 1 là 80km/h và làn 2 là 60km/h.

cats-7395.jpg
Ảnh minh họa.

Tại các khu vực đặc biệt như hầm chui quốc lộ 2, cầu sông Lô và cầu sông Hồng, tốc độ tối đa giảm xuống 80km/h. Làn 1 cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ, làn 2 không phân biệt phương tiện.

Xe nặng được phép vượt ở làn 1 nhưng phải quay lại làn 2 ngay sau đó. Cục Đường bộ yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát biển báo, sơn tốc độ, phối hợp lực lượng chức năng đảm bảo trật tự và đánh giá hiệu quả sau thí điểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CST phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích trốn trên xe khách. (Nguồn: Cục CSGT).

#cao tốc Nội Bài-Lào Cai #thay đổi tốc độ trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Bài liên quan

Xã hội

Khẩn trương khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua địa bàn TP Huế.

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt, sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua xã Nam Đông, TP Huế.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, khiến nhiều vị trí trên tuyến phải tạm đóng do ngập lũ, nước chảy xiết; một số đoạn bị sạt lở taluy, nứt mặt đường. Đáng chú ý, sáng 28/10, tại Km 42 (TP Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn m³ đất đá tràn xuống mặt đường. Máy móc và nhân lực đã được huy động dọn sạch khoảng 2.000 m³ đất đá, mở lại một làn xe; dự kiến toàn bộ công tác khắc phục mất khoảng hai ngày.

Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km9+540 thì va chạm vào đuôi xe tải. Cú va chamh khiến 5 người bị thương.

Sáng 29/10, đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách BKS 36F-009.xx lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km9+540 (địa phận TP Đà Nẵng) thì va chạm vào đuôi xe tải (chưa rõ biển số).

Xem chi tiết

Xã hội

Cao tốc La Sơn - Túy Loan 'tê liệt' do mưa lớn

Nước lũ từ sườn đồi chảy tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến nhiều điểm bị ngập lụt, sạt lở... giao thông tạm thời bị tê liệt.

Ngày 27/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, do tình trạng sạt lở và nước lũ tràn qua mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khoảng 6h cùng ngày (27/10), nước lũ từ sườn đồi ào ạt tràn xuống, gây ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế. Hiện mưa lớn đang diễn ra, nước từ đầu nguồn tiếp tục tràn về khiến tình hình ngày càng phức tạp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới