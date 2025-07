Thêm 8 mỹ phẩm của Công ty Minh Khương bị thu hồi, tiêu hủy

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2046/QLD-MP ngày 21/7/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Minh Khương.

Căn cứ Công văn số 6657/SYT-TTra đề ngày 16/6/2025 của Sở Y tế TP HCM về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Minh Khương (địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1 (cũ), TP HCM) kèm Quyết định số 241/QĐ-XPHC ngày 30/5/2025 của Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt về hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Ảnh minh họa/Internet

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 8 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:

Sản phẩm Iluma™ Intense Exfoliating Cleanser - Chai 113g, số lô 5055C; Sản phẩm Ageless Total Facial Cleanser - Chai 177ml, số lô 24C05B2; Sản phẩm I-Peel Lightening Lift® Peel Forte - Chai 118ml, số lô 024F01; hạn sử dụng 12/28; Sản phẩm Image Skincare The Max Serum - Chai 30ml, số lô 416 2D; Sản phẩm Image Skincare The Max Creme - Hộp 48g, số lô 450 4C; Sản phẩm Vital C Hydrating Hand And Body Lotion - Chai 170g, số lô 8G4N02; Sản phẩm Image Md Youth Serum - Chai 30ml, số lô 424 1N; Sản phẩm Clear Cell Salicylic Gel Cleanser - Chai 177ml, số lô LOT 24L06H1.

8 sản phẩm trên đều do Image International Manufacturing, LLC sản xuất. Lý do thu hồi do nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 8 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công văn thu hồi của Cục quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Thương mại Minh Khương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 8 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy 8 lô sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/8/2025.

Rà soát trên nhãn sản phẩm mỹ phẩm đối với các lô khác đã nhập khẩu của 8 sản phẩm vi phạm, trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, Công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/7/2025. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Thương mại Minh Khương trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy 8 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/8/2025.