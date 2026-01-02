Hà Nội

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Cosmoscare bị phạt 90 triệu, đình chỉ hoạt động 18 tháng

Công ty Cổ phần Cosmoscare và nhiều công ty, cá nhân tại TP HCM bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định khám chữa bệnh.

Bình Nguyên

Ngày 31/12/2025, Sở Y tế TP HCM vừa công khai loạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Trong đó, Công ty Cổ phần Cosmoscare (địa chỉ 197 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 90 triệu đồng theo Quyết định số 4811/QĐ-XPHC ngày 23/12/2025.

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Cosmoscare cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài xử phạt hành chính, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Cosmoscare/Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Leva (địa chỉ 175 Tô Ký, Ấp Mỹ Huề, xã Bà Điểm, TP HCM) cũng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 44 triệu đồng theo Quyết định số 4772/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025.

Lý do xử phạt do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Leva hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

nghi-dinh-117-2020-nd-cp-1608102939-3234.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Ngoài xử phạt hành chính, công ty này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 1 tháng.

Cùng tại địa chỉ 175 Tô Ký, Ấp Mỹ Huề, xã Bà Điểm, TP HCM, ông Nguyễn Khánh Hưng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 35 triệu đồng theo Quyết định số 4771/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025, do khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Nha khoa An Estuary Dental Clinic và ông Nguyễn Khánh Hưng/Ảnh chụp màn hình

Cùng vi phạm trong lĩnh vực y tế, ông Nguyễn Hữu Duy (địa chỉ 10/1 Trịnh Thị Dối, Ấp 4, xã Đông Thạnh, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 97,5 triệu đồng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 15 triệu đồng; đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 21 tháng, theo Quyết định số 4769/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025. Do có hành vi vi phạm là khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Duy/Ảnh chụp màn hình

Bà Trần Khánh Như (địa chỉ 125/62 Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt hành chính đối với bà Trần Khánh Như.

