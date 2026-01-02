Công ty Nha khoa An Estuary Dental Clinic bị xử phạt 58 triệu đồng

Ngày 31/12/2025, Sở Y tế TP HCM đã công khai xử phạt hành chính đối với các cơ sở nha khoa do vi phạm về giấy phép, biển hiệu và niêm yết giá khám bệnh.

Trong đó, Công ty Cổ phần Nha khoa An Estuary Dental Clinic (tên cũ là Công ty TNHH Nha khoa An Estuary Dental Clinic), địa chỉ 189 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP HCM bị xử phạt hành chính số tiền 58 triệu đồng theo Quyết định số 4799/QĐ-XPHC ngày 22/12/2025. Ngoài ra, công ty này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

Ảnh minh họa/Internet

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Nha khoa An Estuary Dental Clinic ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty Cổ phần Nha khoa An Estuary Dental Clinic. Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Cheuda Medical (địa chỉ 155 Phạm Huy Thông, phường An Nhơn, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 8 triệu đồng theo Quyết định số 4860/QĐ-XPHC ngày 25/12/2025 do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Cheuda Medical. Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Nha khoa Toàn Đức (địa chỉ 305 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 4 triệu đồng theo Quyết định số 4814/QĐ-XPHC ngày 23/12/2025, do hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Nha khoa Toàn Đức. Ảnh chụp màn hình

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nha khoa Bình Dương (địa chỉ 75 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 4 triệu đồng theo Quyết định số 4712/QĐ-XPHC ngày 17/12/2025 do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nha khoa Bình Dương. Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế để bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, tuân thủ pháp luật.