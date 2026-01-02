Hà Nội

Sống Khỏe

Phạt Hộ kinh doanh Pascell Beauty Clinic 45 triệu,đình chỉ hoạt động 18 tháng

Hộ kinh doanh Pascell Beauty Clinic, Công ty TNHH Đông y Kyunghee, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại DV MQV, Da liễu Skinone... bị xử phạt vì dính vi phạm.

Bình Nguyên

Nhiều cơ sở khám bệnh không rõ ràng về giấy phép, thiếu thông tin... vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cụ thể, Hộ kinh doanh Pascell Beauty Clinic, địa chỉ 103A Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TP HCM bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng theo Quyết định số 4715/QĐ-XPHC ngày 17/12/2025 do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại DV MQV, địa chỉ 103A Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TP HCM cũng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 8 triệu đồng theo Quyết định số 4716/QĐ-XPHC ngày 17/12/2025 do hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Hộ kinh doanh Pascell Beauty Clinic, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại DV MQV/Ảnh chụp màn hình

Cùng vi phạm về y tế, Công ty TNHH Đông y Kyunghee (địa chỉ 124 Hà Huy Tập, phường Tân Hưng, TP HCM) vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 32 triệu đồng theo Quyết định số 4710/QĐ-XPHC ngày 16/12/2025. Ngoài ra, công ty còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở trong thời hạn 3 tháng.

Do Công ty TNHH Đông y Kyunghee có hành vi vi phạm là hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không bảo đảm đầy đủ thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Đông y Kyunghee. Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Đông y Kyunghee. Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM cũng đã xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Skinone (địa chỉ 100E Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP HCM) 8 triệu đồng theo Quyết định số 4763/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025 do hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cùng tại địa chỉ 100E Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP HCM, cá nhân bà Trần Lệ Liễu bị xử phạt 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Da liễu Skinone và cá nhân bà Trần Lệ Liễu. Ảnh chụp màn hình

