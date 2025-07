Hà Nội yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 4 sản phẩm vi phạm

Cụ thể, thu hồi Sữa chống nắng DSK UV – hộp 1 tuýp 35g, số lô 2308008, NSX 19/08/2023, HD 18/08/2026, do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Kosna Việt Nam (địa chỉ: xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội) sản xuất. Công ty Cổ phần Dược phẩm VSHINE (địa chỉ kinh doanh: Số 24 ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội) tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Thu hồi sản phẩm Y lang Dầu gội đầu Y lang chí - hộp 1 chai 10, số lô 011024:1, NSX 01/10/24, HSD 02 năm kể từ ngày sản xuất, do sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Công ty Cổ phần Nam Đô (địa chỉ: 117 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5 (cũ), TP HCM) sản xuất và tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Sản phẩm Y lang Dầu gội đầu Y lang chí của Công ty Cổ phần Nam Đô bị thu hồi.

Thu hồi Dầu gội đầu Newgi.C - hộp 1 chai 100ml, số lô 010324, NSX 030324, HSD 030327 do sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam (địa chỉ: 300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy (cũ), TP Cần Thơ) sản xuất và tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Thu hồi Nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand Soap-Strawberry) - chai 500ml, số lô 26PO65/209E, NSX 20/09/2024; HSD 19/09/2027. Sản phẩm do Touch One Co., Ltd, Thái Lan sản xuất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Goldpoint (địa chỉ: 27 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội) tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có). Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.