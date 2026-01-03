Cứu sống nam thanh niên bị viêm cơ tim cấp nguy kịch khi đang chơi cầu lông

Bệnh nhân 32 tuổi bị ngừng tim khi đang chơi thể thao do viêm cơ tim cấp đã thoát khỏi cửa tử nhờ cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp ngừng tim ngoại viện do viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh nhân là anh L.V.H (32 tuổi), nhân viên văn phòng, ngụ phường Bình Trưng, TP HCM. Sáng ngày 20/12/2025, khi đang chơi cầu lông được khoảng 30 phút, anh H. bỗng cảm thấy hồi hộp, choáng váng, khó thở và đau dữ dội ở vùng ngực và mất ý thức nhanh chóng. Anh được bạn cùng chơi đưa đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viên trong tình trạng mất ý thức, ngưng tuần hoàn. Ngay lập tức, anh H. được chẩn đoán rối loạn nhịp thất, được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau 15 phút, anh H. được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với sự chuẩn bị sẵn sàng của ê-kíp ECMO (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể) của khoa Hồi sức tim mạch.

Ngay khi được tiếp nhận, anh H. vừa được hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa được can thiệp V-A ECMO cấp cứu (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch). Sau khi ổn định tuần hoàn, anh H. được chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ các nguyên nhân đột quỵ do tim thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý cấp tính động mạch chủ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó khẳng định anh H. có tình trạng viêm cấp tính trong cơ tim và màng ngoài tim.

Nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện và can thiệp hồi sức E-CPR, hỗ trợ tuần hoàn kịp thời bằng V-A ECMO bệnh nhân đã được cứu sống/Ảnh BV

Chỉ trong vòng 48 giờ hồi sức sau ngừng tim chuyên sâu bằng V-A ECMO, kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao vì nghi ngờ viêm cơ tim cấp do vi-rút và lọc máu liên tục, anh H. tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục và ngừng V-A ECMO.

Sau 7 ngày nhập viện, hiện tình trạng chức năng anh H. gần như ổn định hoàn toàn và có thể xuất viện.

Bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không hút thuốc lá và thường xuyên luyện tập thể thao 2 giờ/ngày, anh L.V.H chưa từng ghi nhận bệnh lý tim mạch trước đây.

Hình cộng hưởng từ tim của anh L.V.H ghi nhận nhiều tín hiệu viêm cơ tim (Mũi tên màu trắng)/Ảnh BV

Theo Thạc sĩ – Bác sĩ Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch, bác sĩ điều trị chính cho anh H, viêm cơ tim cấp do vi-rút thường xuất hiện nhiều trong các tháng khí hậu trở lạnh hay mùa mưa tại Việt Nam, với triệu chứng thường gặp giống như cảm cúm, viêm dạ dày – ruột… khiến cho người bệnh, nhất là người trẻ, thường chủ quan. Ngoài các triệu chứng hô hấp hay tiêu hoá, người bệnh viêm cơ tim cấp cũng có triệu chứng tim mạch như đau ngực (>80% người bệnh), khó thở (20% – 50% người bệnh), hồi hộp…

Một số ít người bệnh viêm cơ tim cấp có thể diễn tiến viêm cơ tim tối cấp với rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp do sức co bóp cơ tim yếu và dẫn đến đột tử nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Phần lớn viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh sau 1 tuần khi được can thiệp hỗ trợ tuần hoàn cơ học kịp thời và phù hợp.

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thanh Thảo, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin thêm, không phải người bệnh viêm cơ tim cấp do vi-rút nào cũng may mắn như anh H. khi đột tử được phát hiện và cấp cứu nhanh chóng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng liên viện. Với đặc điểm viêm lan tỏa trên cơ tim qua cộng hưởng từ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gene bệnh cơ tim và sinh thiết cơ tim nếu diễn tiến viêm cơ tim dai dẳng. Người bệnh cũng cần hạn chế gắng sức trong 3 tháng đầu, để tránh nguy cơ đột tử và rối loạn nhịp tái phát.