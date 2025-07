Công ty TNHH Liên Sen bị xử phạt 80 triệu đồng

Cục An toàn thực phẩm vừa công bố xử phạt Công ty TNHH Liên Sen (TP HCM) 80 triệu đồng do vi phạm về ghi nhãn hàng hóa với 4 lô sản phẩm phụ gia (bột ngọt).

Ngày 10/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong 3 tháng (từ 1/4 đến 1/7), nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính vì vi phạm các quy định về chất lượng, ghi nhãn, quảng cáo và điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong đó, Công ty TNHH Liên Sen, địa chỉ số 19, đường 44, Khu phố 1, Tổ 6, quận 8 (cũ), TP HCM vi phạm nghiêm trọng nhất, bị xử phạt 80 triệu đồng vì vi phạm về ghi nhãn hàng hóa với 4 lô sản phẩm phụ gia (bột ngọt).

Tạm dừng lưu thông 4 loại phụ gia thực phẩm do Công ty Liên Sen nhập khẩu.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Liên Sen thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với lô sản phẩm phụ gia thực phẩm Monosodium L - Glutamate, quy cách đóng gói 25kg, số lô D2502060-13X, ngày sản xuất 26/02/2025, hạn sử dụng 25/2/2028 (nhãn phụ);

Buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm đối với 3 lô sản phẩm Phụ gia thực phẩm Monosodium L - Glutamate Bột ngọt (mì chính) Han'ei Suru, quy cách đóng gói 1kg, ngày sản xuất 26/02/2025, hạn sử dụng 25/2/2027; Monosodium L - Glutamate Bột ngọt (mì chính) Han'ei Suru, quy cách đóng gói 300g, ngày sản xuất 26/02/2025, hạn sử dụng 25/2/2027; Monosodium L - Glutamate Bột ngọt (mì chính) Kimoto, quy cách đóng gói 350g, ngày sản xuất 26/02/2025, hạn sử dụng 25/2/2027.

Ảnh minh họa capecrystalbrands.

Ngoài các cơ sở sản xuất thực phẩm, một số đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng cũng bị xử phạt. Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới và Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đều bị phạt 75 triệu đồng do không tuân thủ quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã được phê duyệt. Các công ty này còn phải thu hồi tổng cộng 183 phiếu kết quả kiểm nghiệm và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 2/4/2025 Cục An toàn thực phẩm cũng đã đưa ra thông báo chính thức yêu cầu tạm dừng lưu thông 4 loại phụ gia thực phẩm nêu trên được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Liên Sen, xuất xứ Trung Quốc. Do các sản phẩm này vi phạm quy định về ghi nhãn, bao gồm các thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác về nguồn gốc, xuất xứ và các thông tin cần thiết khác để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.