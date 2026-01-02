Hà Nội

Sống Khỏe

Phạt Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie 70 triệu

Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie cùng nhiều cơ sở y tế ở TP HCM bị phạt vì vi phạm, buộc tháo gỡ quảng cáo, thu hồi hàng hóa không đúng quy định.

Bình Nguyên

Ngày 31/12/2025, Sở Y tế TP HCM vừa công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với loạt công ty, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie (39A Đường 3/2, phường Vườn Lài, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM phạt 70 triệu đồng theo Quyết định số 4761/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025, do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài phạt hành chính, buộc công ty tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie/Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Curie/Ảnh chụp màn hình

Cũng trong đợt xử phạt này, Chi nhánh Công ty TNHH Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Sài Gòn (địa chỉ: 15 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP HCM) đã bị Sở Y tế phạt 18.869.186 đồng theo Quyết định số 4760/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025.

kham3-1666603832457903004784-2381.jpg
Ảnh minh họa/internet

Lý do xử phạt: Chi nhánh Công ty TNHH Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Sài Gòn có hành vi vi phạm là: người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc với tổng giá trị lô hàng vi phạm là 13.468.760 đồng.

Ngoài phạt tiền, công ty còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả là buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc nộp lại số tiền 1.869.186 đồng.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Chi nhánh Công ty TNHH Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Sài Gòn/Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Chi nhánh Công ty TNHH Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Sài Gòn/Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Kiến trúc Tropics - Phòng khám Sản phụ khoa Bầu Xinh (địa chỉ 87 Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP HCM) cũng bị Sở Y tế TP HCM phạt 12 triệu đồng theo Quyết định số 4809/QĐ-XPHC ngày 22/12/2025, do không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt đối với Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Kiến trúc Tropics - Phòng khám Sản phụ khoa Bầu Xinh/Ảnh chụp màn hình

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 90 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm OPC 90 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Ngày 30/12/2025 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thay đổi nhỏ cần được phê duyệt đối với 2 thuốc: Viên dưỡng não OP.CAN, SĐK VD-23622-15 và Thuốc Ho Astex, Sirô thuốc, SĐK 893100311300.

Sống Khỏe

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 125 triệu đồng

Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm Hà Tây do vi phạm về thủ tục đăng ký, lưu hành thuốc, có tình tiết tăng nặng trong hành vi vi phạm.

Ngày 30/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có địa chỉ trụ sở chính tại số 10A phố Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0500391400. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Thắng - Tổng Giám đốc.

Sống Khỏe

Công ty Dược phẩm Trung ương 3 bị Cục Quản lý Dược phạt 90 triệu

Công ty Dược phẩm Trung ương 3 vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng do vi phạm nhiều lần về đăng ký lưu hành thuốc.

Ngày 30/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

1-side-6214.jpg
Ảnh chụp màn hình
