Vụ mỹ phẩm nhập lậu của Mailisa gây rúng động năm 2025

Vụ mỹ phẩm nhập lậu của Mailisa là một trong những vụ án kinh tế lớn năm 2025 gây rúng động dư luận.

Vụ buôn lậu liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa được cơ quan chức năng triệt tháng 11/2025 là một trong những vụ án kinh tế lớn năm 2025. Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã bị bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu mỹ phẩm từ Trung Quốc và trốn thuế.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Về chất lượng các sản phẩm của hệ thống Mailisa, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường, hiện đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định, để đánh giá chất lượng các sản phẩm này.

Các sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Mailisa.

Bước đầu điều tra xác định, từ năm 2020 - 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của Mailisa, vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó có bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa.

Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh tổ chức nhập mỹ phẩm giá rẻ, kém chất lượng từ Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: CACC



Liên quan đến Mailisa, Bộ Y tế đã thu hồi trên toàn quốc toàn bộ 162 loại mỹ phẩm liên quan cùng 80 số công bố của MK Skincare sau khi doanh nghiệp không xuất trình hồ sơ an toàn theo quy định.

Theo dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare đã được tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Đến ngày 17/11/2025, chỉ còn 81 số tiếp nhận còn hiệu lực. Đến thời điểm Bộ Y tế thu hồi vào cuối tháng 11 thì thêm 1 số tiếp nhận bị mất hiệu lực.

Theo Cục Quản lý Dược, biện pháp này nhằm khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.