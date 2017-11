Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real thèm muốn Aguero

Antonio Conte đáp lại vụ "làm HLV Milan": Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Sky Sport Italia, HLV Conte đã tuyên bố "Milan ư? Đừng nhắc đến chuyện đó!, Chúng tôi đang tập trung tối đa bởi quãng đường từ giờ đến hết mùa giải cực kỳ khó khăn. Và tôi chỉ muốn tập trung tốt nhất cho Chelsea". Ảnh: Sky Sport Italia Cựu HLV Man Utd về dẫn dắt West Ham: David Moyes đã nhận lời dẫn dắt West Ham với bản hợp đồng có hiệu lực đến hết mùa giải này. Arsenal, Man City tranh giành ngọc thô Ajax: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ báo chí Anh, Arsenal và Man City đang cạnh tranh gay gắt trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 20 tuổi, Frenkie De Jong. Cầu thủ sinh năm 1997 đang là trái tim ở hàng tiền vệ Ajax Amsterdam. Umtiti hứa sẽ mang Griezmann về Barcelona: Cụ thể nói về người đồng hương, Umtiti đã cho biết: "Chúng ta đều biết anh ấy có thể làm gì tại Atletico, anh ấy cầu thủ hàng đầu thế giới. Nếu có bất cứ cơ hội nào để chiêu mộ anh ấy, tôi sẽ không do dự và nói với anh ấy rằng hãy tới Barcelona." Ảnh: Goal Ông chủ Abramovich mời Mourinho ăn tối: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, tỷ phú người Nga, Abramovich có kế hoạch ăn tối với Jose Mourinho sau đại chiến Chelsea vs MU ở Stamford Bridge. Lời mời của ông chủ Chelsea với Mourinho đến trong thời điểm nhạy cảm, khi HLV Conte đang chịu nhiều sức ép, râm ram tin đồn bị sa thải, do kết quả thi đấu của nhà vô địch Ngoại hạng Anh kém ấn tượng. Ảnh: The Sun Real "tự bắn" vào chân mình: Real Madrid thi đấu chệch choạc mùa giải này và báo chí Tây Ban Nha đã chỉ ra một trong những nguyên do chính - họ "tự bắn" vào chân mình, ở thị trường chuyển nhượng hè vừa qua. Cụ thể, nhà vô địch La Liga đã để 4 cầu thủ cao cấp rời Bernabeu, trong đó đáng kể nhất là Alvaro Morata, mà Ronaldo cho rằng CLB đã sai lầ khi bán tiền đạo Tây Ban Nha. Lý do đã được tờ Marca tiết lộ, trong đó có 3/4 cái tên đều bởi từ... Zidane mà ra. Milan cân nhắc đưa Gattuso thay Montella: Milan đã dần mất hết kiên nhẫn với HLV Montella. Theo báo chí Italia, một sự thay đổi có thể diễn ra vào thứ Hai, bất chấp kết quả giữa Milan và Cagliari. Nhiều nguồn tin cho biết, sau khi không thuyết phục được Carlo Ancelotti, Milan cân nhắc đưa Rino Gattuso lên đội một. Ảnh: M.U sợ mất "thần đồng": Mùa trước, Angel Gomes trở thành cầu thủ trẻ nhất M.U được ra sân thi đấu ở Ngoại hạng Anh kể từ thời Duncan Edwards, với ít phút vào thay Rooney. Ở tuổi 17, Gomes được đánh giá là cầu thủ đầy tiềm năng, sở hữu lối chơi cực kỳ kỹ thuật. Anh đã lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch Barcelona. Messi ngăn Aguero đừng đến Real Madrid: Trong lúc Ronaldo không còn là chính mình, Benzema mới chỉ ghi được 1 bàn, còn Bale thường xuyên làm "thương binh" khiến Chủ tịch Perez rất sốt ruột về kết quả thi đấu có phần ảm đạm của Real Madrid kể từ đầu mùa. Diario Gol đưa tin, ông trùm này đã đưa tay săn bàn chủ lực Man City - Sergio Aguero vào đầu danh sách "theo dõi", muốn mang về sân Bernabeu. Ảnh: Diario Gol Conte bị học trò chê khó gần, không như Mourinho: Theo tiết lộ của Willian, ngoài những gì cần truyền đạt trong lúc tập cũng như thi đấu thì thuyền trưởng Antonio Conte hầu như không bao giờ nói chuyện với các cầu thủ Chelsea. Nhà cầm quân người Ý đang gặp nhiều sức ép trong mùa giải thứ 2 ở Stamford Bridge. Và trước trận đấu quan trọng với M.U, Willian đã "nói xấu" ông thầy hiện tại của mình, cho hay Conte xa cách với các cầu thủ Chelsea. Điều này khác hẳn với thời Mourinho, vốn được biết đến khá thân thiết với học trò. Ảnh: Mirror

Antonio Conte đáp lại vụ "làm HLV Milan": Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Sky Sport Italia, HLV Conte đã tuyên bố "Milan ư? Đừng nhắc đến chuyện đó!, Chúng tôi đang tập trung tối đa bởi quãng đường từ giờ đến hết mùa giải cực kỳ khó khăn. Và tôi chỉ muốn tập trung tốt nhất cho Chelsea". Ảnh: Sky Sport Italia Cựu HLV Man Utd về dẫn dắt West Ham: David Moyes đã nhận lời dẫn dắt West Ham với bản hợp đồng có hiệu lực đến hết mùa giải này. Arsenal, Man City tranh giành ngọc thô Ajax: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ báo chí Anh, Arsenal và Man City đang cạnh tranh gay gắt trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 20 tuổi, Frenkie De Jong. Cầu thủ sinh năm 1997 đang là trái tim ở hàng tiền vệ Ajax Amsterdam. Umtiti hứa sẽ mang Griezmann về Barcelona: Cụ thể nói về người đồng hương, Umtiti đã cho biết: "Chúng ta đều biết anh ấy có thể làm gì tại Atletico, anh ấy cầu thủ hàng đầu thế giới. Nếu có bất cứ cơ hội nào để chiêu mộ anh ấy, tôi sẽ không do dự và nói với anh ấy rằng hãy tới Barcelona." Ảnh: Goal Ông chủ Abramovich mời Mourinho ăn tối: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, tỷ phú người Nga, Abramovich có kế hoạch ăn tối với Jose Mourinho sau đại chiến Chelsea vs MU ở Stamford Bridge. Lời mời của ông chủ Chelsea với Mourinho đến trong thời điểm nhạy cảm, khi HLV Conte đang chịu nhiều sức ép, râm ram tin đồn bị sa thải, do kết quả thi đấu của nhà vô địch Ngoại hạng Anh kém ấn tượng. Ảnh: The Sun Real "tự bắn" vào chân mình: Real Madrid thi đấu chệch choạc mùa giải này và báo chí Tây Ban Nha đã chỉ ra một trong những nguyên do chính - họ "tự bắn" vào chân mình, ở thị trường chuyển nhượng hè vừa qua. Cụ thể, nhà vô địch La Liga đã để 4 cầu thủ cao cấp rời Bernabeu, trong đó đáng kể nhất là Alvaro Morata, mà Ronaldo cho rằng CLB đã sai lầ khi bán tiền đạo Tây Ban Nha. Lý do đã được tờ Marca tiết lộ, trong đó có 3/4 cái tên đều bởi từ... Zidane mà ra. Milan cân nhắc đưa Gattuso thay Montella: Milan đã dần mất hết kiên nhẫn với HLV Montella. Theo báo chí Italia, một sự thay đổi có thể diễn ra vào thứ Hai, bất chấp kết quả giữa Milan và Cagliari. Nhiều nguồn tin cho biết, sau khi không thuyết phục được Carlo Ancelotti, Milan cân nhắc đưa Rino Gattuso lên đội một. Ảnh: M.U sợ mất "thần đồng": Mùa trước, Angel Gomes trở thành cầu thủ trẻ nhất M.U được ra sân thi đấu ở Ngoại hạng Anh kể từ thời Duncan Edwards, với ít phút vào thay Rooney. Ở tuổi 17, Gomes được đánh giá là cầu thủ đầy tiềm năng, sở hữu lối chơi cực kỳ kỹ thuật. Anh đã lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch Barcelona. Messi ngăn Aguero đừng đến Real Madrid: Trong lúc Ronaldo không còn là chính mình, Benzema mới chỉ ghi được 1 bàn, còn Bale thường xuyên làm "thương binh" khiến Chủ tịch Perez rất sốt ruột về kết quả thi đấu có phần ảm đạm của Real Madrid kể từ đầu mùa. Diario Gol đưa tin, ông trùm này đã đưa tay săn bàn chủ lực Man City - Sergio Aguero vào đầu danh sách "theo dõi", muốn mang về sân Bernabeu. Ảnh: Diario Gol Conte bị học trò chê khó gần, không như Mourinho: Theo tiết lộ của Willian, ngoài những gì cần truyền đạt trong lúc tập cũng như thi đấu thì thuyền trưởng Antonio Conte hầu như không bao giờ nói chuyện với các cầu thủ Chelsea. Nhà cầm quân người Ý đang gặp nhiều sức ép trong mùa giải thứ 2 ở Stamford Bridge. Và trước trận đấu quan trọng với M.U, Willian đã "nói xấu" ông thầy hiện tại của mình, cho hay Conte xa cách với các cầu thủ Chelsea. Điều này khác hẳn với thời Mourinho, vốn được biết đến khá thân thiết với học trò. Ảnh: Mirror