Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Đồng đội đòi bán Griezmann

Đồng đội đòi bán Griezmann sang M.U ngay: Theo tin c huyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Don Balon cho hay, một số trụ cột của Atletico Madrid gồm Gabi Hernandez, Diego Godin, Juanfran Torres cảm thấy thất vọng với thái độ thi đấu của Griezmann và mong muốn BLĐ Atletico Madrid nên để Griezmann chuyển tới Man United ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nếu được giá. Ảnh: Euro Sport Giám đốc AS Roma muốn rút ruột Sevilla: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Calciomercato của Italia đã tiết lộ Giám đốc Thể Thao Roma Monchi đang để mắt đến trung vệ Clement Lenglet. Đáng chú ý cầu thủ 22 tuổi là người của Sevilla, CLB cũ mà Monchi từng gắn bó gần 30 năm trên cương vị cầu thủ cũng như Giám đốc Thể Thao. Mùa Hè vừa qua, Monchi đã đem về Roma hơn 10 cầu thủ nhưng đây mới là lần đầu tiên ông tính chuyện 'rút ruột' Sevilla. Ảnh: Calciomercato Sao Tottenham tiết lộ lý do bị Barca từ chối : Việc Barcelona gấp rút tìm kiếm một hậu vệ phải đẳng cấp trong phiên chợ Hè vừa qua không phải là bí mật với giới hâm mộ bóng đá. Serge Aurier là một trong số những ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên vì tai tiếng khi còn thi đấu tại Ligue 1 là nguyên nhân Barca "lật kèo" cầu thủ hiện đang thi đấu cho Tottenham này vào phút cuối. Chelsea bất ngờ chia tay GĐKT sau 10 năm: Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đã nói lời chia tay với Chelsea sau 10 năm gắn bó. Đây được coi là kết cục tất yếu do áp lực từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè gây bực bội cho nhiều người. Trong 10 năm nói trên, Emenalo đã đóng vai trò chính trong các giao dịch chuyển nhượng của Chelsea. Theo tiết lộ từ Sportsmail, quyết định rời bỏ của Emenalo một phần là do tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng giữa HLV Antonio Conte và ban lãnh đạo CLB trong mùa Hè. Ảnh: Goal Arsenal mua lại người cũ với giá gấp 25 lần: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ thành London, HLV Arsene Wenger có kế hoạch trả giá 10 triệu bảng cho ngôi sao của Besiktas là Oguzhan Ozyakup để thay thế Mesut Oezil. Arsenal đã bán tiền vệ tấn công 25 tuổi này cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với giá chỉ 400.000 bảng vào năm 2012. Bây giờ họ sẵn sàng trả gấp 25 lần số tiền đó để đưa anh trở lại. Ảnh: Mirror Tuyển Anh thiệt hại nặng trước trận gặp Đức và Brazil: HLV Southgate vừa nhận tin xấu khi bộ đôi của Tottenham là Harry Kane và Harry Winks rút khỏi tuyển Anh. Trước đó, Dele Alli cũng không thể tham dự lần tập trung này. Kane và Winks vẫn ở London để tiến hành chụp chiếu sau khi bị chấn thương trong chiến thắng trước Crystal Palace. Tiền đạo người Anh bị đau do một pha va chạm vào chân, còn Winks gặp vấn đề về mắt cá chân và Spurs không muốn cả hai đều mạo hiểm. Ảnh: Daily Star Chelsea nhắm trung vệ của Lyon: Chelsea đang theo dõi tình hình của trung vệ Mouctar Diakhaby, người đã gây ấn tượng đặc biệt tại Ligue 1 mùa giải này, đồng thời cũng được Man City và Juventus để mắt. Pirlo chính thức giã từ bóng đá: Tiền vệ Andrea Pirlo đã chính thức treo giày ở tuổi 38 sau 22 năm thi đấu chuyên nghiệp, trải qua 6 đội bóng khác nhau và chơi 116 lần cho đội tuyển Italia. Pirlo từng khoác áo Brescia, Inter, Reggina, Milan và Juventus trước khi kết thúc sự nghiệp tại MLS với New York City. Man City sở hữu đội hình đắt nhất thế giới: Viện nghiên cứu bóng đá CIES vừa công bố báo cáo cho thấy Man City mới là đội bóng đắt giá nhất hành tinh, dựa vào giá trị chuyển nhượng của những cầu thủ trong đội hình hiện tại. Cụ thể, theo CIES, đội hình Man City có giá tới 1,2 tỷ euro (tương đương 1 tỷ bảng) và 4 cầu thủ đắt có giá trên 100 triệu euro. Trong đó đắt giá nhất CLB là tiền vệ Kevin de Bruyne 145 triệu euro (tương đương 128 triệu bảng) và kế đến là Sane, Sterling (104 triệu bảng), Jesus (93 triệu bảng). Ảnh: EPA Liverpool bất ngờ săn đón David Silva: Truyền thông Anh vừa đưa tin Liverpool sẵn sàng nhẩy vào tranh giành David Silva với hai đội bóng thành Milan. Sở dĩ Liverpool nhắm tới David Silva là bởi họ không thể thuyết phục Emre Can gia hạn cho bản hợp đồng sẽ kết thúc vào cuối mùa này. Hiện Juventus, Bayern và cả Man City đều muốn có Emre Can. Ảnh: Daily Mail

