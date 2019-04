Vì sao Mỹ quyết tâm diệt bằng được Vệ binh Cách mạng Iran?

Đây cũng là lần đầu tiên Washington chính thức gọi lực lượng quân sự thuộc một chính phủ nước là khủng bố, theo Wall Street Journal. Phản ứng trước điều này, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) lập tức đưa quân đội Mỹ vào danh sách các nhóm khủng bố và tuyên bố Mỹ là một chính phủ khủng bố Hồi giáo, đồng thời gọi Bộ Tư lệnh Mỹ đặc trách miền Trung (US CENTCOM) của khu vực Trung Á và Trung Đông là một nhóm khủng bố. Ảnh: Reuters. Ảnh: Reuters. Washington tuyên bố: " Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tích cực hỗ trợ tài chính và thúc đẩy khủng bố", là công cụ chính của Tehran trong "chiến dịch khủng bố toàn cầu", thậm chí tham gia các hoạt động gây bất ổn của Iran. Mỹ cũng cho rằng các hoạt động này hậu thuẫn cho chính quyền Syria, đồng thời cáo buộc IRGC có dính líu với phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: AFP. IRGC cũng chịu trách nhiệm về lực lượng tên lửa Iran đang phát triển và bị Washington cáo buộc liên quan đến các chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Iran khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ mang mục tiêu hòa bình và các tên lửa đạn đạo chỉ phục vụ mục đích phòng thủ. Ảnh: AFP. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến nay cho biết Tehran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, ngay cả sau khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm ngoái. Trong ảnh, sĩ quan Vệ binh Cách mạng Iran, với cờ Israel vẽ trên đế giày, tham dự buổi lễ tốt nghiệp học viện quân sự, ở Tehran, Iran. Ảnh: Reuters. Vệ binh Cách mạng Iran là lực lượng quân sự tinh nhuệ và hùng mạnh. Được thành lập ngay sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, IRGC với tư cách là một lực lượng dân quân vũ trang có vai trò bảo vệ chế độ giáo sĩ theo dòng Shi'ite còn non trẻ lúc bấy giờ. Sau đó, đất nước này trở thành một Cộng hòa Hồi giáo dưới thời Lãnh tụ tối cao Iran Ruhollah Khomeini. Ảnh: AFP. Vệ binh Cách mạng Iran được thành lập từ một số thành phần bán quân sự trung thành với chính phủ mới - trong khi lòng trung thành của quân đội thường trực khi đó bị nghi ngờ. IRGC có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích cuộc cách mạng, trong khi quân đội được giao nhiệm vụ bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Ảnh: The Iran Primer. Tuy nhiên, IRGC đã sớm bị buộc phải hoạt động như quân đội chính quy sau khi lãnh đạo Iraq Saddam Hussein đưa quân xâm lược Iran vào năm 1980. IRGC phải thay thế cho số quân nhân của quân đội chính quy bị thanh trừng chính trị sau cách mạng. Cuối cùng, IRGC đã phát triển lực lượng hàng không vũ trụ (AFAGIR) và hải quân (NEDSA), "thừa hưởng" nhiều trách nhiệm và hoạt động độc lập với quân đội chính quy Iran. Trong ảnh, máy bay trực thăng Shahed 285 của AFAGIR. Ảnh: Wikiwand. Một nhánh bí mật, ưu tú của IRGC là Lực lượng Quds - một sản phẩm của cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Lực lượng Quds là một đơn vị Lực lượng Đặc nhiệm của IRGC, sau đó nó đã nhanh chóng vượt qua vai trò này, trở thành một đội quân viễn chinh hoạt động ở nước ngoài và loại bỏ bất kỳ hoạt động chống chính phủ nào. Năm 2009, IRGC cũng đã phát triển cả một bộ phận. Trong ảnh, Chỉ huy lực lượng Quds, Thiếu tướng Qassem Suleimani. Ảnh: AFP. Chiến tranh Iran-Iraq cũng sản sinh ra một lực lượng bán quân sự khác - dân quân tình nguyện Basij. Nhóm dân quân sau đó đã được hợp nhất vào IRGC và hiện phục vụ như một lực lượng phụ trợ, được đào tạo dự bị để huy động. Trong ảnh, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gặp gỡ hàng chục nghìn thành viên Basij tại sân vận động Azadi (Tehran) tháng 10/2018. Ảnh: AFP. Các lực lượng trên bộ, trên không và hải quân của IRGC thường xuyên tập trận, hoặc phối hợp với quân đội chính quy. AFAGIR cũng vận hành tên lửa đạn đạo Iran. Một trong những trách nhiệm của NEDSA là tuần tra eo biển Hormuz, nối giữa Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương. Lực lượng hải quân IRGC đã đối đầu với các tàu Hải quân Mỹ ở Vùng Vịnh nhiều lần, gần đây nhất là vào năm 2016, bắt giữ 9 thủy thủ Mỹ có thuyền đi lạc vào lãnh hải Iran. Trong ảnh, tàu cao tốc của IRGC Iran tấn công một tàu hải quân trong cuộc tập trận quân sự ở eo biển Hormuz, miền nam Iran tháng 2/2015. Ảnh: AFP.

