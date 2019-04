Tổng thống Trump “tái xuất” sau báo cáo của ông Mueller

Ngày 21/1, Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania và các thành viên khác trong gia đình đã tới nhà thờ Bethesda-by-the-Sea ở Palm Beach, bang Florida, để tham dự buổi lễ cầu nguyện trong ngày Lễ Phục sinh. (Nguồn ảnh: palmbeachpost.com) Từ phải sang trái: Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania, con gái của ông Trump – Tiffany và bạn trai của cô, Michael Boulos, tại nhà thờ Bethesda-by-the Sea ngày 21/4. Hình ảnh mới nhất về ông Trump được công bố chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr chuyển tới Quốc hội bản báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Báo cáo khẳng định cuộc điều tra của ông Mueller "đã không xác định được rằng Tổng thống (Trump) đã đề nghị hoặc chỉ đạo các lãnh đạo cơ quan tình báo phải ngừng hay can thiệp vào cuộc điều tra về Nga (can thiệp bầu cử) của FBI". Phản ứng về kết quả điều tra nói trên, Tổng thống Trump nói rằng "Tôi đang có một ngày tốt lành" và khẳng định báo cáo của Công tố viên Mueller cho thấy ông "không câu kết, không cản trở". Nhiều người dân đứng chờ bên ngoài nhà thờ Bethesda-by-the-Sea. Du khách và người dân địa phương đứng theo dõi đoàn xe của Tổng thống Trump trên đường tới Nhà thờ Bethesda-bay-the-Sea ngày 21/4. Đường S. County bị phong tỏa khi Tổng thống Trump tới dự buổi lễ tại nhà thờ Bethesda-bay-the-Sea. Lực lượng an ninh có mặt tại khu vực Nhà thờ Bethesda-bay-the-Sea. Xe cảnh sát trên đường phố Palm Beach ngày 21/4. Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania lên máy bay trở về hôm 21/4 sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago. Những người ủng hộ đứng bên đường khi đoàn xe chở Tổng thống Trump trên đường tới sân bay quốc tế Palm Beach ngày 21/4. Mời độc giả xem thêm video: Ông Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ (Nguồn: VTC1)

