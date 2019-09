Toàn cảnh bạo loạn trên sân bóng Indonesia, Malaysia kiện lên FIFA

Trận cầu giữa đội tuyển chủ nhà Indonesia và Malaysia trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta tối 5/9 đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về phía Malaysia. Ảnh: AFC. Chứng kiến đội nhà thua ngược 2-3 trước Malaysia ở lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2022, các cổ động viên (CĐV) quá khích của Indonesia đã ném pháo sáng từ các tầng trên cao xuống khu vực chỗ ngồi của cổ động viên Malaysia. Ảnh: Foxsports. Một số CĐV Indonesia còn nhảy xuống sân đấu lao ra khu vực khán đài của Malaysia, buộc lực lượng an ninh chạy theo đuổi bắt, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Ảnh: The Star. Nhiều đoạn video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy CĐV Indonesia liên tục khiêu khích, ném chai lọ, vật dụng cứng và pháo sáng về phía CĐV Malaysia. Tờ Malaysiakini đưa tin, có 3 CĐV Malaysia bị thương sau vụ bạo loạn này. Ảnh: Detik.com. Chứng kiến cảnh hỗn loạn trên, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq lên án hành động của Indonesia không khác gì "xã hội đen" và cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ kiện đến cùng lên FIFA để đòi lại công bằng cho các cổ động viên bị tấn công. Ảnh: Foxsports. "Liên đoàn Bóng đá Malaysia khẳng định rằng sẽ kiện lên FIFA. Tôi cũng sẽ gửi báo cáo lên chính phủ Indonesia. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các hành vi bạo loạn trong bất kỳ sự kiện nào. Sự an toàn của các cầu thủ và CĐV Malaysia là ưu tiên hàng đầu của tôi", Bộ trưởng Saddiq tuyên bố. Ảnh: Một CĐV Indonesia quá khích bị lực lượng an ninh bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet.vn. Được biết, Bộ trưởng Syed Saddiq cùng các CĐV Malaysia đã phải nán lại sân Bung Karno 2 tiếng đồng hồ để tránh bị CĐV Indonesia tấn công. Ảnh: Bolasport. Các cầu thủ Malaysia phải rời sân trong năm xe bọc thép dưới sự tháp tùng của cảnh sát để đảm bảo an toàn. Ảnh: Vietnamnet.vn. Trước khi trận đấu diễn ra hôm 5/9, nhiều CĐV Malaysia đến sân Gelora Bung Karno trong tình trạng phải "ôm đầu" vì bị ném đá từ các fan Indonesia quá khích. Ảnh: FMT. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra ẩu đả trong một trận đấu giữa Indonesia và Malaysia. Trước đó, tại giải U19 AFF Cup 2018, sau khi các cầu thủ U19 Malaysia đánh bại đội chủ nhà Indonesia trong loạt sút luân lưu trên sân Gelora Delta để giành quyền vào chơi trận chung kết, các CĐV đội chủ nhà đã ném chai lọ và gạch đá vào các cầu thủ Malaysia. Ảnh chụp màn hình. Mời độc giả xem video: CĐV Malaysia bị CĐV Indonesia quá khích tấn công khi đến SVĐ ở Jakarta (Nguồn: FMT)

Trận cầu giữa đội tuyển chủ nhà Indonesia và Malaysia trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta tối 5/9 đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về phía Malaysia. Ảnh: AFC. Chứng kiến đội nhà thua ngược 2-3 trước Malaysia ở lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2022, các cổ động viên (CĐV) quá khích của Indonesia đã ném pháo sáng từ các tầng trên cao xuống khu vực chỗ ngồi của cổ động viên Malaysia. Ảnh: Foxsports. Một số CĐV Indonesia còn nhảy xuống sân đấu lao ra khu vực khán đài của Malaysia, buộc lực lượng an ninh chạy theo đuổi bắt, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Ảnh: The Star. Nhiều đoạn video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy CĐV Indonesia liên tục khiêu khích, ném chai lọ, vật dụng cứng và pháo sáng về phía CĐV Malaysia. Tờ Malaysiakini đưa tin, có 3 CĐV Malaysia bị thương sau vụ bạo loạn này. Ảnh: Detik.com. Chứng kiến cảnh hỗn loạn trên, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq lên án hành động của Indonesia không khác gì "xã hội đen" và cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ kiện đến cùng lên FIFA để đòi lại công bằng cho các cổ động viên bị tấn công. Ảnh: Foxsports. "Liên đoàn Bóng đá Malaysia khẳng định rằng sẽ kiện lên FIFA. Tôi cũng sẽ gửi báo cáo lên chính phủ Indonesia. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các hành vi bạo loạn trong bất kỳ sự kiện nào. Sự an toàn của các cầu thủ và CĐV Malaysia là ưu tiên hàng đầu của tôi", Bộ trưởng Saddiq tuyên bố. Ảnh: Một CĐV Indonesia quá khích bị lực lượng an ninh bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet.vn. Được biết, Bộ trưởng Syed Saddiq cùng các CĐV Malaysia đã phải nán lại sân Bung Karno 2 tiếng đồng hồ để tránh bị CĐV Indonesia tấn công. Ảnh: Bolasport. Các cầu thủ Malaysia phải rời sân trong năm xe bọc thép dưới sự tháp tùng của cảnh sát để đảm bảo an toàn. Ảnh: Vietnamnet.vn. Trước khi trận đấu diễn ra hôm 5/9, nhiều CĐV Malaysia đến sân Gelora Bung Karno trong tình trạng phải "ôm đầu" vì bị ném đá từ các fan Indonesia quá khích. Ảnh: FMT. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra ẩu đả trong một trận đấu giữa Indonesia và Malaysia . Trước đó, tại giải U19 AFF Cup 2018, sau khi các cầu thủ U19 Malaysia đánh bại đội chủ nhà Indonesia trong loạt sút luân lưu trên sân Gelora Delta để giành quyền vào chơi trận chung kết, các CĐV đội chủ nhà đã ném chai lọ và gạch đá vào các cầu thủ Malaysia. Ảnh chụp màn hình. Mời độc giả xem video: CĐV Malaysia bị CĐV Indonesia quá khích tấn công khi đến SVĐ ở Jakarta (Nguồn: FMT)