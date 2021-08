Toàn cảnh bão Henri đổ bộ vào Mỹ, phố biến thành sông

Ngày 22/8, bão Henri đã đổ bộ vào bang Rhode Island, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Ảnh: Reuters. Bang Rhode Island chìm ngập trong mưa lớn và gió mạnh sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Reuters. Do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực bị ngập lụt và hàng chục nghìn người lâm vào cảnh mất điện. Ảnh: CNN. Thống đốc bang Rhode Island, Dan McKee, cho biết tình trạng "ngập lụt đáng kể" đã xảy ra ở nhiều nơi. Ảnh: CNN. Mưa bão khiến cây cối và đường dây điện bị đổ hàng loạt ở New England. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Hiện chưa có thông báo về tình trạng thương vong do bão. Ảnh: CNN. Hàng triệu cư dân ở vùng New England và Long Island của New York đã được cảnh báo về hiện tượng gió lốc, mất điện và sóng lớn. Ảnh: Reuters. Trung tâm Cảnh báo bão (NHC) của Mỹ trước đó cảnh báo mưa lớn do bão Henri có thể tạo ra các dòng nước lũ, lũ quét và lũ trong đô thị. Ảnh: Getty. Tại Newark, bang New Jersey, lũ quét khiến lực lượng khẩn cấp phải giải cứu 86 người. Ảnh: Cảnh ngập lụt ở Helmetta, New Jersey, ngày 22/8. Ảnh: Getty. CNN đưa tin, bão Henri tiếp tục suy yếu khi di chuyển xa hơn vào đất liền và dự kiến sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 23/8. Ảnh: Reuters. Tiến sĩ Joel N. Myers, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AccuWeather, ước tính tổng thiệt hại do bão Henri gây ra dự kiến lên tới 8-12 tỉ USD. Ảnh: Reuters. Một người đạp xe qua con đường ngập lụt ở South Kingstown, Rhode Island, ngày 22/8. Ảnh: Reuters. Cảnh ngập lụt tại một khu dân cư ở Helmetta, bang New Jersey, ngày 22/8. Ảnh: Reuters. Cây đổ chắn ngang đường ở Newport, Rhode Island, ngày 22/8. Ảnh: Reuters. Cây đổ vào nhà dân ở South Kingstown khi bão tấn công nơi này hôm 22/8. Ảnh: Reuters. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) điều phối các nỗ lực cứu hộ thiên tai. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Lũ lụt diễn biến phức tạp tại Australia (Nguồn video: THĐT)

Ngày 22/8, bão Henri đã đổ bộ vào bang Rhode Island, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Ảnh: Reuters. Bang Rhode Island chìm ngập trong mưa lớn và gió mạnh sau khi bão đổ bộ. Ảnh: Reuters. Do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực bị ngập lụt và hàng chục nghìn người lâm vào cảnh mất điện. Ảnh: CNN. Thống đốc bang Rhode Island, Dan McKee, cho biết tình trạng "ngập lụt đáng kể" đã xảy ra ở nhiều nơi. Ảnh: CNN. Mưa bão khiến cây cối và đường dây điện bị đổ hàng loạt ở New England. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Hiện chưa có thông báo về tình trạng thương vong do bão. Ảnh: CNN. Hàng triệu cư dân ở vùng New England và Long Island của New York đã được cảnh báo về hiện tượng gió lốc, mất điện và sóng lớn. Ảnh: Reuters. Trung tâm Cảnh báo bão (NHC) của Mỹ trước đó cảnh báo mưa lớn do bão Henri có thể tạo ra các dòng nước lũ, lũ quét và lũ trong đô thị. Ảnh: Getty. Tại Newark, bang New Jersey, lũ quét khiến lực lượng khẩn cấp phải giải cứu 86 người. Ảnh: Cảnh ngập lụt ở Helmetta, New Jersey, ngày 22/8. Ảnh: Getty. CNN đưa tin, bão Henri tiếp tục suy yếu khi di chuyển xa hơn vào đất liền và dự kiến sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 23/8. Ảnh: Reuters. Tiến sĩ Joel N. Myers, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AccuWeather, ước tính tổng thiệt hại do bão Henri gây ra dự kiến lên tới 8-12 tỉ USD. Ảnh: Reuters. Một người đạp xe qua con đường ngập lụt ở South Kingstown, Rhode Island, ngày 22/8. Ảnh: Reuters. Cảnh ngập lụt tại một khu dân cư ở Helmetta, bang New Jersey, ngày 22/8. Ảnh: Reuters. Cây đổ chắn ngang đường ở Newport, Rhode Island, ngày 22/8. Ảnh: Reuters. Cây đổ vào nhà dân ở South Kingstown khi bão tấn công nơi này hôm 22/8. Ảnh: Reuters. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) điều phối các nỗ lực cứu hộ thiên tai. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Lũ lụt diễn biến phức tạp tại Australia (Nguồn video: THĐT)