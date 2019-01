Thừa thắng xốc tới, SDF sắp quét sạch IS khỏi Đông Euphrates

Theo Al Masdar News ngày 13/1, được sự yểm trợ của Pháp và Mỹ, lực lượng SDF đã giành quyền kiểm soát thị trấn Abu Badran ở tỉnh Deir Ezzor từ tay phiến quân IS. Ảnh: AMN. Theo báo cáo từ Đông Deir Ezzor, lực lượng SDF hiện đã tới vùng ngoại ô Al-Sousah, thành trì lớn cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: Reuters. Nguồn tin cho hay, một khi lực lượng SDF chiếm được Al-Sousah, các tay súng IS sẽ buộc phải rút khỏi hai thị trấn cuối cùng hiện nằm dưới sự kiểm soát của bọn chúng trong khu vực này. Ảnh: AMN. Có thể nói, phiến quân IS đang sống trong “giây phút cuối cùng” khi lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn chuẩn bị đợt tấn công quyết định nhằm xóa sổ nhóm khủng bố này ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: AMN. “Lực lượng SDF đang dồn ép các chiến binh IS cuối cùng ở khu vực giáp biên giới với Iraq”, AMN đưa tin. Được biết, trong 4 năm qua, lực lượng người Kurd này đã đánh bật IS khỏi khu vực rộng lớn ở phía bắc và đông Syria, với sự hỗ trợ của liên quân Mỹ. Ảnh: AMN. Một phát ngôn viên của liên quân Mỹ cho hay, lực lượng SDF đã đạt những thắng lợi tuyệt vời nhưng cuộc chiến (chống khủng bố) vẫn tiếp diễn. Ảnh: DS. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria gần đây đã triển khai một số lượng lớn bệ phóng tên lửa đến khu vực tiền tuyến gần khu phi quân sự Idlib. Ảnh: Sputnik. "Quân đội Syria đã triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uganda của họ tới tiền tuyến ở phía bắc Hama, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt dọc vùng phi quân sự Idlib", nguồn tin cho hay. Ảnh: Twitter. Ngoài việc vận chuyển trang thiết bị quân sự, Quân đội Syria còn tập hợp lực lượng quy mô lớn ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama. Dường như lực lượng chính phủ Damascus đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các nhóm phiến quân trong vùng đệm phi quân sự Idlib. Ảnh: JP. Mời độc giả xem thêm video về lực lượng SDF tại Raqqa (Nguồn: Al Jazeera)

Theo Al Masdar News ngày 13/1, được sự yểm trợ của Pháp và Mỹ, lực lượng SDF đã giành quyền kiểm soát thị trấn Abu Badran ở tỉnh Deir Ezzor từ tay phiến quân IS. Ảnh: AMN. Theo báo cáo từ Đông Deir Ezzor, lực lượng SDF hiện đã tới vùng ngoại ô Al-Sousah, thành trì lớn cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: Reuters. Nguồn tin cho hay, một khi lực lượng SDF chiếm được Al-Sousah, các tay súng IS sẽ buộc phải rút khỏi hai thị trấn cuối cùng hiện nằm dưới sự kiểm soát của bọn chúng trong khu vực này. Ảnh: AMN. Có thể nói, phiến quân IS đang sống trong “giây phút cuối cùng” khi lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn chuẩn bị đợt tấn công quyết định nhằm xóa sổ nhóm khủng bố này ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: AMN. “Lực lượng SDF đang dồn ép các chiến binh IS cuối cùng ở khu vực giáp biên giới với Iraq”, AMN đưa tin. Được biết, trong 4 năm qua, lực lượng người Kurd này đã đánh bật IS khỏi khu vực rộng lớn ở phía bắc và đông Syria, với sự hỗ trợ của liên quân Mỹ. Ảnh: AMN. Một phát ngôn viên của liên quân Mỹ cho hay, lực lượng SDF đã đạt những thắng lợi tuyệt vời nhưng cuộc chiến (chống khủng bố) vẫn tiếp diễn. Ảnh: DS. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria gần đây đã triển khai một số lượng lớn bệ phóng tên lửa đến khu vực tiền tuyến gần khu phi quân sự Idlib. Ảnh: Sputnik. "Quân đội Syria đã triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uganda của họ tới tiền tuyến ở phía bắc Hama, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt dọc vùng phi quân sự Idlib", nguồn tin cho hay. Ảnh: Twitter. Ngoài việc vận chuyển trang thiết bị quân sự, Quân đội Syria còn tập hợp lực lượng quy mô lớn ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama. Dường như lực lượng chính phủ Damascus đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các nhóm phiến quân trong vùng đệm phi quân sự Idlib. Ảnh: JP. Mời độc giả xem thêm video về lực lượng SDF tại Raqqa (Nguồn: Al Jazeera)