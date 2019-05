Thủ đô Venezuela vẫn chìm trong khói lửa sau tin đồn đảo chính

Ngày 30/4, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã kêu gọi đông đảo người ủng hộ xuống đường biểu tình và kích động các thành phần trong quân đội nước này nổi dậy chống Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, Quân đội Venezuela tuyên bố vẫn trung thành với đương kim Tổng thống Maduro. Đụng độ dữ dội đã xảy ra tại thủ đô Venezuela trong hai ngày qua, sau lời kêu gọi của "Tổng thống tự phong" Venezuela Juan Guaido. (Nguồn ảnh: Reuters) Xe của của lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela (GNB) tấn công một người biểu tình trong cuộc tuần hành chống chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas ngày 1/5. Người biểu tình ném lựu đạn hơi cay về phía lực lượng an ninh Venezuela trong cuộc đụng độ dữ dội tại thủ đô Caracas ngày 1/5. Lãnh đạo phe đối lập - "Tổng thống tự phong" Venezuela Juan Guaido phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở Caracas trong ngày Quốc tế Lao động 1/5. Cuộc tuần hành ủng hộ đương kim Tổng thống Maduro cũng diễn ra tại thủ đô Caracas. Đông đảo người ủng hộ Tổng thống Maduro tuần hành trên đường phố Caracas ngày 1/5. Một chiếc xe quân sự bị đốt cháy trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở thủ đô Caracas. Một người biểu tình bị ngã xuống đường trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Venezuela. Người đàn ông ủng hộ phe đối lập Venezuela tiến lại gần chiếc xe quân sự trong cuộc tuần hành phản đối chính phủ Tổng thống Maduro ngày 1/5. Một phóng viên bị thương trong lúc đưa tin về tình hình căng thẳng đang diễn ra tại thủ đô Venezuela ngày 1/5. Người ủng hộ phe đối lập đeo mặt nạ phòng độc trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Venezuela tại Caracas. Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Caracas trong ngày thứ hai liên tiếp. Một người biểu tình cầm đá đứng trước chiếc xe quân sự đang bốc cháy ở thủ đô Caracas hôm 1/5. Người ủng hộ phe đối lập Venezuela mang theo lựu đạn hơi cay trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ Tổng thống Maduro ở thủ đô Caracas hôm 1/5. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Venezuela Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai (Nguồn: NBC News)

Ngày 30/4, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã kêu gọi đông đảo người ủng hộ xuống đường biểu tình và kích động các thành phần trong quân đội nước này nổi dậy chống Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, Quân đội Venezuela tuyên bố vẫn trung thành với đương kim Tổng thống Maduro. Đụng độ dữ dội đã xảy ra tại thủ đô Venezuela trong hai ngày qua, sau lời kêu gọi của "Tổng thống tự phong" Venezuela Juan Guaido. (Nguồn ảnh: Reuters) Xe của của lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela (GNB) tấn công một người biểu tình trong cuộc tuần hành chống chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas ngày 1/5. Người biểu tình ném lựu đạn hơi cay về phía lực lượng an ninh Venezuela trong cuộc đụng độ dữ dội tại thủ đô Caracas ngày 1/5. Lãnh đạo phe đối lập - "Tổng thống tự phong" Venezuela Juan Guaido phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở Caracas trong ngày Quốc tế Lao động 1/5. Cuộc tuần hành ủng hộ đương kim Tổng thống Maduro cũng diễn ra tại thủ đô Caracas. Đông đảo người ủng hộ Tổng thống Maduro tuần hành trên đường phố Caracas ngày 1/5. Một chiếc xe quân sự bị đốt cháy trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở thủ đô Caracas. Một người biểu tình bị ngã xuống đường trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Venezuela. Người đàn ông ủng hộ phe đối lập Venezuela tiến lại gần chiếc xe quân sự trong cuộc tuần hành phản đối chính phủ Tổng thống Maduro ngày 1/5. Một phóng viên bị thương trong lúc đưa tin về tình hình căng thẳng đang diễn ra tại thủ đô Venezuela ngày 1/5. Người ủng hộ phe đối lập đeo mặt nạ phòng độc trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Venezuela tại Caracas. Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Caracas trong ngày thứ hai liên tiếp. Một người biểu tình cầm đá đứng trước chiếc xe quân sự đang bốc cháy ở thủ đô Caracas hôm 1/5. Người ủng hộ phe đối lập Venezuela mang theo lựu đạn hơi cay trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ Tổng thống Maduro ở thủ đô Caracas hôm 1/5. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Venezuela Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai (Nguồn: NBC News)