Thót tim đi qua cây cầu “siêu dốc” đáng sợ ở Nhật

Cầu Eshima Ohashi, còn được gọi là "cầu tàu lượn siêu tốc", nổi tiếng với độ dốc đứng khiến ai nhìn vào cũng phải thót tim. (Ảnh: MBP, IT, TA). Eshima Ohashi dài khoảng 1,7km, rộng 11,3 m, và được chia làm 2 làn xe. Cây cầu nối thành phố Matsue, tỉnh Shimane, với thành phố Sakaiminato, tỉnh Tottori. Cầu bắt đầu được xây dựng vào năm 1997 và chính thức đi vào hoạt động năm 2004. Cây cầu có độ dốc ngoạn mục và điểm cao nhất của cây cầu so với mực nước biển là 44 mét. Lý do Nhật Bản xây dựng một cây cầu có độ dốc cao như vậy là vì đa phần những chiếc tàu lớn với trọng lượng hơn 500 tấn thường xuyên lưu thông dưới cầu. Để tránh va chạm, cầu Eshima Ohashi được thiết kế đặc biệt như vậy. Đây là một trong những cây cầu độc đáo nhất trên thế giới. Mặc dù các số liệu chính thức khác nhau nhưng chi phí để xây dựng cầu Eshima Ohashi ước tính rơi vào khoảng 23 đến 30 tỷ yên hoặc khoảng 200 đến 260 triệu USD. Nhìn từ một góc độ khác, cầu Eshima Ohashi lại giống như những cây cầu thông thường. Cây cầu trở thành một điểm thu hút nhiều khách du lịch ở Nhật Bản. Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và đi lại giữa Matsue và Sakaiminato, cây cầu còn tăng cường kết nối du lịch và giúp việc vận chuyển hàng hóa hiệu quả hơn. >>> Mời độc giả xem thêm video: Cây cầu vượt bộ hành chữ Y có tính thẩm mỹ cao tại Hà Nội (Nguồn video: HANOI)

Cầu Eshima Ohashi, còn được gọi là "cầu tàu lượn siêu tốc", nổi tiếng với độ dốc đứng khiến ai nhìn vào cũng phải thót tim. (Ảnh: MBP, IT, TA). Eshima Ohashi dài khoảng 1,7km, rộng 11,3 m, và được chia làm 2 làn xe. Cây cầu nối thành phố Matsue, tỉnh Shimane, với thành phố Sakaiminato, tỉnh Tottori. Cầu bắt đầu được xây dựng vào năm 1997 và chính thức đi vào hoạt động năm 2004. Cây cầu có độ dốc ngoạn mục và điểm cao nhất của cây cầu so với mực nước biển là 44 mét. Lý do Nhật Bản xây dựng một cây cầu có độ dốc cao như vậy là vì đa phần những chiếc tàu lớn với trọng lượng hơn 500 tấn thường xuyên lưu thông dưới cầu. Để tránh va chạm, cầu Eshima Ohashi được thiết kế đặc biệt như vậy. Đây là một trong những cây cầu độc đáo nhất trên thế giới. Mặc dù các số liệu chính thức khác nhau nhưng chi phí để xây dựng cầu Eshima Ohashi ước tính rơi vào khoảng 23 đến 30 tỷ yên hoặc khoảng 200 đến 260 triệu USD. Nhìn từ một góc độ khác, cầu Eshima Ohashi lại giống như những cây cầu thông thường. Cây cầu trở thành một điểm thu hút nhiều khách du lịch ở Nhật Bản. Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và đi lại giữa Matsue và Sakaiminato, cây cầu còn tăng cường kết nối du lịch và giúp việc vận chuyển hàng hóa hiệu quả hơn. >>> Mời độc giả xem thêm video: Cây cầu vượt bộ hành chữ Y có tính thẩm mỹ cao tại Hà Nội (Nguồn video: HANOI)