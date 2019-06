Thiên đường trong vùng đất chết sau 33 năm thảm họa hạt nhân Cherbonyl

Vụ nổ lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ukraine) vào tháng 4/1986 đã để lại vết sẹo lớn cho thành phố Pripyat suốt hơn 30 năm qua. Thảm họa hạt nhân kinh hoàng từng biến nơi đây trở thành miền đất chết khi toàn bộ cư dân được di tán và tái định cư, thành phố bị bỏ hoang vì nhiễm phóng xạ cao. Ảnh: Shuttertock. Sau 33 năm chìm vào quên lãng, thành phố ám màu chết chóc ngày nào giờ mang diện mạo tươi sáng hơn. Khi không có người sinh sống, nơi đây trở thành thiên đường hoang dã. Thiên nhiên phát triển tươi tốt dù phóng xạ đo được hiện tại vẫn ở mức cao. Ảnh: Shutterstock. Thành phố Pripyat được thành lập vào năm 1970, là nơi ở của hầu hết công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Sau hơn 3 thập kỷ kể từ ngày diễn ra thảm kịch kinh hoàng trong đêm, Pripyat ngày nay đã có người lui tới, chủ yếu là các nhiếp ảnh gia và những du khách thích khám phá. Ảnh: Shutterstock. Pripyat cách thủ đô Kiev (Ukraine) hơn 170 km, mất khoảng 2 giờ di chuyển bằng ôtô. Du khách tới đây sẽ được tận mắt chứng kiến hậu quả đau thương vụ nổ lò phản ứng để lại cho thành phố nhỏ xinh đẹp. Địa điểm bị giới hạn tham quan và được kiểm soát chặt chẽ là khu vực xung quanh nhà máy điện vì có mức độ phóng xạ cao. Ảnh: Daily Mail. Những khu vực nhiễm phóng xạ mức cao đều được cách ly và gắn biển cảnh báo nguy hiểm. Nhiều du khách lo ngại về sự an toàn khi ghé nhà máy Cherbonyl. Tuy nhiên, vấn đề phơi nhiễm phóng xạ được quản lý bằng cách giới hạn thời gian tham quan những khu vực nguy hiểm. Các tia phóng xạ vô hại khi bạn tiếp xúc trong thời gian ngắn, giống như việc chụp X-quang hay đi máy bay đường dài. Ảnh: Shutterstock. Du khách muốn đến các điểm bị cách ly tại Pripyat phải đi theo tour được cấp giấy phép tham quan. Bạn nên đi cùng hướng dẫn viên có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn. Mỗi tour du lịch Chernobyl xuất phát từ Kiev có giá khoảng 100-500 USD/ngày. Nhiều công ty du lịch nước ngoài có sẵn các tour trọn gói bạn có thể đặt trực tuyến. Ảnh: Shutterstock. Ngoài nhà máy Chernobyl, khách du lịch đến Pripyat sẽ được tận mắt chứng kiến các loài vật hoang dã sinh trưởng khỏe mạnh ở vùng đất bị xa lánh trong nhiều thập kỷ. Nhiều động vật sinh sống khắp thành phố như ngựa Przewalski (loài ngựa hoang Mông Cổ), cáo, lợn rừng, chó sói... Ảnh: Shutterstock. Pripyat không có các cơ sở lưu trú. Du khách tham quan thành phố này sẽ đặt phòng tại Kiev. Bạn nên chọn phòng nghỉ gần bến tàu, xe để tiện di chuyển. Ảnh: Shutterstock. Các trang tư vấn du lịch đều khuyến cáo khách di tour Chernobyl nên đem theo máy đo mức độ phóng xạ kiểm soát tình hình an toàn khi đi vào những vùng cách ly. Những tour du lịch trọn gói thường bán máy đo phóng xạ với giá khoảng 10 USD cho du khách ghé Pripyat. Ảnh: Shutterstock.

