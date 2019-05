“Thế lực” nào ủng hộ Tổng thống Maduro và lãnh đạo đối lập?

Venezuela rơi vào tình trạng căng thẳng chính trị cao độ từ tháng 1/2019 khi lãnh đạo phe đối lập Venezuela, ông Juan Guaido, tự tuyên bố là "Tổng thống lâm thời" Venezuela. Ngay sau đó, Mỹ và nhiều quốc gia trong khu vực Nam Mỹ như Argentina, Colombia, Chile, Peru cũng như Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS),... đã lên tiếng công nhận vai trò “Tổng thống lâm thời” tự phong của ông Guaido. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn ảnh: Reuters) Ông Guaido cũng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phía Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái). Tuy nhiên, quốc gia này chưa cân nhắc đến việc can thiệp quân sự vào nước láng giềng Venezuela. Nhiều nước Nam Mỹ như Argentina, Colombia, Chile và Peru,...ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido. Ảnh: Tổng thống Colombia Ivan Duque (phải) chụp ảnh cùng ông Guaido sau cuộc họp tại Bogota, Colombia. Một số quốc gia Châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha,...cũng đã công nhận ông Guaido là "Tổng thống lâm thời" tự phong của Venezuela. Ảnh: Ông Guaido chụp ảnh sau một cuộc họp tại Brasilia, Brazil. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Maduro cũng nhận được sự ủng hộ của quốc tế và trong nước. Nga đã đứng về phía ông Maduro, đồng thời lên tiếng chỉ trích sự can thiệp của Mỹ vào quốc gia này. Ảnh: Tổng thống Nga Putin (phải) bắt tay Tổng thống Maduro. Trung Quốc là một trong những nước ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã hỗ trợ thuốc men và năng lượng cho Venezuela sau khi quốc gia Nam Mỹ này trải qua nhiều đợt mất điện diện rộng kéo dài. Quân đội Venezuela khẳng định trung thành với Tổng thống Maduro, tiếp tục bảo vệ Hiến pháp và "chính quyền hợp pháp". Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino (phải) trao đổi với Tổng thống Maduro. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần lên tiếng ủng hộ Tổng thống Maduro. Nhiều nước Mỹ Latin như Cuba, Bolivia và Nicaragua,...đứng về phía Tổng thống Maduro. Ảnh: Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (phải) hội đàm với ông Maduro tại thủ đô La Habana, Cuba. Iran lên tiếng ủng hộ đương kim Tổng thống Venezuela, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tòa án Tối cao Venezuela hồi tháng 1/2019 tuyên bố mọi quyết định do Quốc hội Venezuela - người đứng đầu khi đó là ông Guaido - đưa ra đều vô hiệu. Tổng thống Maduro còn nhận được sự ủng hộ từ Công ty dầu khí quốc gia PDVSA. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Nicolas Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai (Nguồn: NBC News)

