Thế giới rộn ràng chờ đón giao thừa, tiễn đưa năm cũ

Người dân Nhật Bản và khách du lịch đổ xô đến địa điểm cũ của chợ cá nổi tiếng Tsukiji ở thủ đô Tokyo trong ngày cuối năm. Dù chợ cá lớn nhất thế giới đã được di dời đến địa điểm mới trong năm 2018, nhiều người vẫn tìm đến khu vực bên ngoài chợ cũ để mua sắm. Ảnh: Reuters. Tại thủy cung Hakkeijima ở thành phố Yokohama, chú hải cẩu tên "Leo" được hướng dẫn viết chữ "lợn" theo tiếng Nhật. Trong văn hóa Á Đông, năm mới âm lịch 2019 là năm con lợn (Kỷ Hợi). Ảnh: Reuters. Khác với một số nước láng giềng, Nhật Bản đã chuyển sang "ăn tết" cổ truyền theo dương lịch từ thời Minh Trị thế kỷ 19. Dịp này, người lao động được nghỉ một tuần. Trong ảnh là trang trí năm mới tại quận Asakusa ở Tokyo. Ảnh: Tân Hoa xã Trong tuần qua, nhà hàng nổi tiếng Katz's Delicatessen ở khu Lower East Side, New York, mỗi ngày tiếp đón đến 3-4 nghìn lượt khách, khiến dòng người xếp hàng chờ đợi kéo dài tới ba dãy nhà. Không khí năm mới có thể cảm nhận rõ ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ, trung tâm thương mại tài chính hàng đầu thế giới. Ảnh: Twitter/@adallos. Làn dành cho người đi bộ và đi xe đạp của cầu Brooklyn, một trong những công trình biểu tượng của New York, dường như không còn một chỗ trống trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Ảnh: New York Times Như thường lệ, Quảng trường Thời đại trở nên vô cùng nhộn nhịp và đông đúc trong những ngày cuối năm. Nhiều người có mặt New York dịp này để tận mắt chứng kiến cảnh quả cầu pha lê khổng lồ được thả xuống vào thời khắc giao thừa ở quảng trường nổi tiếng. Ảnh: New York Times. Trến chuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 30/12, nhân viên phục vụ tổ chức cho hành khách viết lời cầu chúc năm mới. Tấm biển trong ảnh đề dòng chữ (lớn): "Năm 2019 khởi đầu từ trái tim". Ảnh: Tân Hoa xã. Trong ảnh là tiểu cảnh hình trang trí mừng năm mới tại quảng trường Soho ở thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Một vụ đánh bom xe tại Ai Cập đã làm 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân Việt Nam, vào cuối tuần trước, khiến an ninh càng được siết chặt tại đất nước vốn đã lao đao vì khủng bố trong những năm qua. Ảnh: Reuters. Tại thị trấn Biarritz, phía nam nước Pháp, những người ủng hộ phong trào "áo khoác vàng" tiếp tục các cuộc tuần hành. Trong tuần thứ bảy liên tiếp phong trào diễn ra trên toàn nước Pháp, họ lên án việc cảnh sát hành hung người biểu trong những tuần trước. Ảnh: AP. Các kỹ thuật viên đang chuẩn bị pháo hoa cho màn trình diễn đêm giao thừa ở cảng Sydney, Australia. Pháo hoa ở Sydney, với các địa điểm như nhà hát "con sò", cầu cảng..., hàng năm đều được trông đợi. Australia là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm mới. Ảnh: AAP. Một vũ công Bolivia tập luyện tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô London, Anh, để chuẩn bị cho lễ diễu hành năm mới. Ảnh: Sky News. Tại Edinburg thuộc Scotland, Anh, hàng nghìn người xuống đường tham dự lễ hội đốt đuốc hàng năm có tên gọi Hogmanay vào tối 30/12. Sự kiện được xem là khởi đầu cho các hoạt động chào đón năm mới 2019 tại thủ phủ Scotland. Ảnh: Sky News. Tòa nhà Custom House ở Dublin, thủ đô Ireland, được chuẩn bị cho màn trình diễn ánh sáng vào dịp năm mới. Ảnh: Sky News. Tòa thị chính thành phố Los Angeles ở bang California, Mỹ, cũng được chiếu lên những bức tranh đầy màu sắc của các học sinh tiểu học để chào mừng năm mới. Ảnh: AFP.

Người dân Nhật Bản và khách du lịch đổ xô đến địa điểm cũ của chợ cá nổi tiếng Tsukiji ở thủ đô Tokyo trong ngày cuối năm. Dù chợ cá lớn nhất thế giới đã được di dời đến địa điểm mới trong năm 2018, nhiều người vẫn tìm đến khu vực bên ngoài chợ cũ để mua sắm. Ảnh: Reuters. Tại thủy cung Hakkeijima ở thành phố Yokohama, chú hải cẩu tên "Leo" được hướng dẫn viết chữ "lợn" theo tiếng Nhật. Trong văn hóa Á Đông, năm mới âm lịch 2019 là năm con lợn (Kỷ Hợi). Ảnh: Reuters. Khác với một số nước láng giềng, Nhật Bản đã chuyển sang "ăn tết" cổ truyền theo dương lịch từ thời Minh Trị thế kỷ 19. Dịp này, người lao động được nghỉ một tuần. Trong ảnh là trang trí năm mới tại quận Asakusa ở Tokyo. Ảnh: Tân Hoa xã Trong tuần qua, nhà hàng nổi tiếng Katz's Delicatessen ở khu Lower East Side, New York, mỗi ngày tiếp đón đến 3-4 nghìn lượt khách, khiến dòng người xếp hàng chờ đợi kéo dài tới ba dãy nhà. Không khí năm mới có thể cảm nhận rõ ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ, trung tâm thương mại tài chính hàng đầu thế giới. Ảnh: Twitter/@adallos. Làn dành cho người đi bộ và đi xe đạp của cầu Brooklyn, một trong những công trình biểu tượng của New York, dường như không còn một chỗ trống trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Ảnh: New York Times Như thường lệ, Quảng trường Thời đại trở nên vô cùng nhộn nhịp và đông đúc trong những ngày cuối năm. Nhiều người có mặt New York dịp này để tận mắt chứng kiến cảnh quả cầu pha lê khổng lồ được thả xuống vào thời khắc giao thừa ở quảng trường nổi tiếng. Ảnh: New York Times. Trến chuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 30/12, nhân viên phục vụ tổ chức cho hành khách viết lời cầu chúc năm mới. Tấm biển trong ảnh đề dòng chữ (lớn): "Năm 2019 khởi đầu từ trái tim". Ảnh: Tân Hoa xã. Trong ảnh là tiểu cảnh hình trang trí mừng năm mới tại quảng trường Soho ở thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Một vụ đánh bom xe tại Ai Cập đã làm 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân Việt Nam, vào cuối tuần trước, khiến an ninh càng được siết chặt tại đất nước vốn đã lao đao vì khủng bố trong những năm qua. Ảnh: Reuters. Tại thị trấn Biarritz, phía nam nước Pháp, những người ủng hộ phong trào "áo khoác vàng" tiếp tục các cuộc tuần hành. Trong tuần thứ bảy liên tiếp phong trào diễn ra trên toàn nước Pháp, họ lên án việc cảnh sát hành hung người biểu trong những tuần trước. Ảnh: AP. Các kỹ thuật viên đang chuẩn bị pháo hoa cho màn trình diễn đêm giao thừa ở cảng Sydney, Australia. Pháo hoa ở Sydney, với các địa điểm như nhà hát "con sò", cầu cảng..., hàng năm đều được trông đợi. Australia là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm mới. Ảnh: AAP. Một vũ công Bolivia tập luyện tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô London, Anh, để chuẩn bị cho lễ diễu hành năm mới. Ảnh: Sky News. Tại Edinburg thuộc Scotland, Anh, hàng nghìn người xuống đường tham dự lễ hội đốt đuốc hàng năm có tên gọi Hogmanay vào tối 30/12. Sự kiện được xem là khởi đầu cho các hoạt động chào đón năm mới 2019 tại thủ phủ Scotland. Ảnh: Sky News. Tòa nhà Custom House ở Dublin, thủ đô Ireland, được chuẩn bị cho màn trình diễn ánh sáng vào dịp năm mới. Ảnh: Sky News. Tòa thị chính thành phố Los Angeles ở bang California, Mỹ, cũng được chiếu lên những bức tranh đầy màu sắc của các học sinh tiểu học để chào mừng năm mới. Ảnh: AFP.