Tận mục hàng rào cao nhất thế giới đổi màu theo 4 mùa

Hàng rào Meikleour Beech, nằm gần làng Meikleour, ở Scotland, được sách kỷ lục Guinness công nhận là hàng rào cao nhất thế giới. Theo Wikipedia, hàng rào cao nhất thế giới được trồng bởi Jean Mercer và chồng của bà, Robert Murray Nairne trên điền trang Meikleour của Marquess of Lansdowne vào năm 1745. Toàn bộ hàng rào Meikleour Beech là những cây gỗ sồi, cao 36 mét ở đầu phía bắc và 24 mét ở đầu phía nam, với chiều cao trung bình hơn 30 mét. Đây cũng là hàng rào dài nhất Scotland với chiều dài lên tới 530 mét. Bao năm qua, đây trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều người tới thăm. Trước đây, cứ 10 năm con cháu của ông Robert Murray Nairme lại cắt tỉa hàng rào một lần. Tuy nhiên, năm 2010, một đợt cắt tỉa đã bị trì hoãn do không đủ chi phí. Mỗi lần cắt gia đình sẽ phải chi trả hóa đơn khoảng 90.000 bảng (2,67 tỷ) để thuê thiết bị máy móc, nhân công, phí quản lý giao thông bởi công việc này phải kéo dài tới 6 tuần. Để cắt tỉa được, các công nhân được nâng lên cao bằng máy nâng thủy lực và họ sử dụng máy cắt cầm tay để cắt tỉa cây thủ công. Khi câu chuyện về hàng rào không có tiền cắt tỉa được đưa lên báo, Hội đồng Perth và Kinross đã vào cuộc hỗ trợ kinh phí. Tới tháng 11/2019, hàng rào cuối cùng cũng được cắt tỉa sau 20 năm. Người ta nói rằng hàng rào mọc về phía thiên đàng như một tấm bia tưởng niệm vì những người trồng nó đã hy sinh anh dũng trong trận chiến Culloden chống lại Cuộc nổi dậy Jacobite. Không chỉ nắm giữ kỷ lục thế giới, hàng rào này còn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó. Vào mùa xuân, những chiếc lá non của hàng rào đâm trồi nảy lộc xanh mướt. Khi mùa thu tới, cây cối chuyển sang sắc vàng rực rỡ.

