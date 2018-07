Tấn công vũ bão, QĐ Syria khiến khủng bố “run rẩy” ở Quneitra

Theo Al Masdar News ngày 17/7, Quân đội Syria đã đánh bật các tay súng phiến quân ra khỏi thị trấn chiến lược Mashara ở tỉnh Quneitra, sau cuộc giao tranh ác liệt kéo dài 48 giờ. Ảnh: FNA. Với việc tái chiếm Mashara, các binh sĩ Syria đang tiến rất gần tới Nabe al-Sakhr, một thành trì lớn khác của nhóm khủng bố ở tỉnh Quneitra. Ảnh: AMN. Trước đà tấn công như vũ bão của lực lượng chính phủ Damascus, nhóm phiến quân đã phải xin ngừng bắn ở Tây Daraa và tỉnh Quneitra để mở đường cho cuộc đàm phán mới với chính phủ Syria. Ảnh: FNA. Nếu cuộc đàm phán thành công, các điều khoản trong thỏa thuận hòa giải này có khả năng tập trung vào việc các tay súng nổi dậy sẽ phải bàn giao vũ khí hạng nặng và hạng trung cho lực lượng chính phủ Damascus và Quân đội Syria sẽ mở lối thoát an toàn cho những tay súng không muốn ở lại nơi này. Ảnh: FNA. Hãng Fars (Iran) đưa tin, các binh sĩ Syria tiếp tục chiến dịch quân sự tại vùng “Tam giác Tử thần” ở Tây Bắc Daraa và Bắc Quneitra hôm 16/7, qua đó giành lại quyền kiểm soát thêm 4 khu vực chiến lược. Ảnh: FNA. “Lực lượng chính phủ Damascus tấn công nhóm khủng bố ở Tây Bắc Daraa và giành lại quyền kiểm soát khu Khirbet al-Maliheh dọc con đường nối hai ngôi làng Kafr Shams và Aqraba. Binh sĩ Syria tiếp tục tiến đánh và giải phóng ngôi làng Kafr Shams, rồi sau đó tiến vào làng Aqraba và thị trấn al-Harra sau khi các tay súng phiến quân đầu hàng”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Được biết, ngày 16/7, hơn 400 tay súng phiến quân từ chối thỏa thuận hòa giải với Quân đội Syria đã rời khỏi thành phố Daraa tới các khu vực do nhóm phiến quân kiểm soát ở Bắc Syria. Ảnh: FNA. “407 tay súng cùng người thân của chúng đã rời al-Sajna gần khu Daraa al-Balad ở phía nam thành phố Darra tới miền Bắc Syria”, FNA đưa tin. Ảnh: FNA. Trước đó, Quân đội Syria, được sự yểm trợ hỏa lực của Nga, đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực do nhóm phiến quân kiểm soát tại tỉnh Daraa và Quneitra trên đường tiến đến Cao nguyên Golan. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria giành thắng lợi tại Daraa (Nguồn: AMN)

