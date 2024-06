Soi dòng máy bay chở Phó Tổng thống Malawi mất tích bí ẩn

Theo Văn phòng Tổng thống Malawi, chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Malawi Saulos Chilima cùng 9 người khác đã bị mất tích. Ban đầu, chiếc máy bay này dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Mzuzu vào lúc 10h02 sáng ngày 10/6 (theo giờ địa phương) nhưng đã biến mất không dấu vết. (Ảnh: IT) Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống cho biết thêm ông Chilima đã bay trên chiếc Dornier Do 228, một loại máy bay vận tải hạng nhẹ. Tín hiệu từ bộ phát đáp trên chiếc máy bay hiện chỉ dấu đến khu rừng rộng lớn nằm ở phía bắc Malawi. Sau khi hay tin sự việc, Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera ra lệnh cho tất cả các cơ quan trên toàn quốc tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức để xác định vị trí của máy bay.Dornier DO 228 là máy bay đa dụng động cơ cánh quạt do hãng Dornier GmbH (Đức) sản xuất vào đầu nhưng năm 1980. Năm 1983, Hindustan Aeronautics đã mua giấy phép sản xuất và chế tạo DO 228 xuất khẩu tới khách hàng châu Á. Những chiếc DO 228 được thiết kế cho nhiệm vụ chở khách, chở quân, vận tải hàng hóa, đào tạo phi công, giám sát biển và tìm kiếm cứu nạn. DO 228 có chiều dài 16,56m, cao 4,86m, sải cánh 16,97m, trọng lượng rỗng 3,2 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa 6,4 tấn. DO 228 được điều khiển bởi tổ lái 2 người (phi công chính và phụ). Trong ảnh là buồng lái của máy bay DO 228. Máy bay DO 228 có thể chở 19 hành khách trong nhiệm vụ chở khách. Trong ảnh là khoang hành khách DO 228 khá tiện nghi. Khoang chở quân DO 228 khi được dùng cho nhiệm vụ quân sự. DO 228 trang bị 2 động cơ tuốc bin cánh quạt Garrett AiResearch TPE-331-5 công suất 776 mã lực/chiếc. Máy bay DO 228 đạt vận tốc cực đại 434km/h, tầm bay 1.037km, trần bay hơn 8.500m. DO 228 có khả năng cất cánh đường băng ngắn, chỉ cần dài 750m. >>> Mời độc giả xem thêm video: Hành khách nhảy khỏi cửa thoát hiểm máy bay trước giờ khởi hành

